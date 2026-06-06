잠실개표소 봉쇄 시위 이틀째…태극기 흔들며 '재선거' 요구

'투표지 부족 사태'를 규탄하며 재선거를 요구하는 '잠실 개표소 봉쇄 시위'가 이틀째 이어지고 있다.



연합뉴스 취재를 종합하면 6일 오후 12시 35분 현재 개표소인 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 일대에는 경찰 비공식 추산 약 2천명이 집결한 상태다.



오전 0시께 6천∼7천명에 이르렀다가 오전 7시 500명 수준으로 줄었던 시위대 규모는 시간이 흐르며 다시 불어나고 있다.

[촬영 김채린]

태극기 등을 손에 든 이들은 경기장 8개 출입구에 각각 모여 "재선거" 구호를 외치거나 애국가를 부르며 투표함이 반출되지 못하도록 감시 중이다.



경찰은 현재 경기장 주 출입구 한 곳에 수십명을 배치하는 등 기동대 약 400명을 현장에 투입했다. 크고 작은 시비는 있었으나 물리적 충돌은 없었다.



이날 개표소 옆 건물 KSPO돔(체조경기장)과 88잔디마당에선 1만명이 몰리는 K-팝 공연이 시작돼 현장은 음악 소리와 '재선거' 구호가 뒤섞여 혼란스러운 상황이다.



특별한 주최자가 없는 이 시위의 참여자 상당수는 20∼30대로 추정되며 여성도 적지 않다. 휠체어를 타거나 영유아를 품에 안은 참여자도 보였다.



부정선거를 주장하는 자유와혁신 황교안 대표도 시위자로 참석했다. 이들은 오전 10시 20분께 자체적으로 현충일을 기리는 묵념을 하기도 했다.

투표지 부족 사태'를 규탄하며 재선거를 요구하는 '잠실 개표소 봉쇄 시위'가 1박 2일째 계속되는 가운데 6일 개표소인 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서 부정선거를 주장하는 시민들과 보수 성향 유튜버 등이 구호를 외치고 있다.

선거관리위원회 직원 20∼30명은 개표가 끝난 전날 오후 3시부터 현재까지 개표소 내에 머무는 상태로 추정된다.



시위대가 문제 삼는 투표함들도 개표소 내 그대로 보관 중이다.



개표소 앞 시위는 투표지 부족 사태가 벌어진 잠실7동 투표함이 경찰의 강제 개입으로 이곳에 이송된 전날 오전 10시부터 시작됐다.



전날 오후 국민의힘 인사 등이 나와 '청와대 앞 시위' 등을 제안했으나 이들은 호응하지 않고 개표소 앞에 머물 것으로 보인다.



투표지 부족 사태에 대한 규탄은 개표소 밖에서도 이어지고 있다.



연세대·고려대·서강대·건국대·한국외대 총학생회 등으로 이뤄진 한국대학 총학생회 공동포럼은 신촌 유플렉스 앞에서 합동 기자회견을 열었고, 자유와 정의를 실천하는 교수모임은 오후 을지로에서 선거 공정성을 촉구하는 집회를 예고했다.

<연합>

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