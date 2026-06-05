‘짠’도 하고, ‘쌈’도 먹고…젠슨 황 먹방 화제

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 서울 마포구 홍대입구역 인근에서 국내 굴지의 대기업 총수들과 삼겹살을 구우며 ‘폭탄주’를 함께 했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 오후 서울 마포구 홍익대학교 인근의 삼겹살집에서 기업 총수들과 회동, 잔을 부딪치고 있다. 왼쪽부터 이해진 네이버 의장, 구광모 LG그룹 회장, 최태원 SK그룹 회장, 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO). 뉴스1

황 CEO는 이날 오후 7시쯤 홍대입구역 인근 삼겹살 음식점 ‘형님저요’에 도착했다. 최태원 SK그룹 회장과 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장이 황 CEO와 같은 테이블에 둘러앉았다.

이들은 컵에 술을 따라 ‘짠’을 하고 기념촬영도 했다.

앞서 중국과 대만 등에서 ‘먹방’을 선보였던 황 CEO는 이날도 맛있게 삼겹살을 즐기는 모습을 보여줬다. 이 의장 이황 CEO에게 쌈을 싸먹는 법을 알려주자 한쌈 크게 싸 먹었다. 고추를 쌈장에 찍어 먹기도 했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 오후 서울 마포구 홍익대학교 인근의 삼겹살 음식점 '형님저요'에서 최태원 SK그룹 회장과 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장과 회동을 하고 있다. 뉴스1

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 오후 서울 마포구 홍익대학교 인근의 삼겹살집에서 최태원 SK그룹 회장과 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장과 회동을 하고 있다. 뉴스1

가게 앞은 이날 오전부터 황 CEO와 기업 총수들을 기다리는 시민과 취재진으로 장사진을 이뤘다. 식당이 내려다보이는 인근 가게에도 시민들이 몰려 휴대전화로 황 CEO와 그룹 총수들을 찍었다.

황 CEO의 방한은 지난해 10월 말 이후 약 7개월 만이다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 최태원 SK회장, 구광모 LG회장, 이해진 네이버 의장과 삼겹살 회동이 열린 5일 서울 홍대 거리가 인파로 가득하다. 연합뉴스

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 최태원 SK회장, 구광모 LG회장, 이해진 네이버 의장과 삼겹살 회동이 열린 5일 서울 홍대 거리가 인파로 가득하다. 연합뉴스

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