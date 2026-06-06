'멋진 신세계' 백은혜, 10세 연하 이준우와 결혼

배우 백은혜(40)와 피겨스케이팅 선수 출신 뮤지컬 배우 이준우(30)가 백년가약을 맺는다.

이준우는 5일 자신의 소셜 미디어에 "같은 방향을 바라보고 함께 걸어갈 소중한 사람과 평생을 함께할 약속을 하게 됐다"며 직접 쓴 손편지로 결혼 소식을 전했다.

백은혜 측도 결혼을 확인했다. 예식은 비공개로 진행한다.

10세 나이 차를 극복한 두 사람은 뮤지컬 '아가사'에 함께 출연하며 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전해 결실을 맺게 됐다.

백은혜는 2007년 뮤지컬 '밑바닥에서'로 데뷔했다. 드라마 '김비서가 왜 그럴까', '모범형사', '며느라기' 등에 출연했다. SBS TV 금토극 '멋진 신세계'에서 차주미 역으로 시청자들을 만나고 있다.

1이준우는 한국 남자 피겨스케이팅 최초로 주니어 그랑프리 파이널에 진출하고 2018 평창 동계올림픽 쿼터를 확보하는 등 은반 위에서 활약했다. 2021년 뮤지컬 '라 레볼뤼시옹'을 통해 배우로 전향한 후 '블랙메리포핀스', '브라더스 까라마조프' 등의 무대에 올랐다.

<뉴시스>

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