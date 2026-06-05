조정식 국회의장, 남인순·박덕흠 부의장 선출…여야 원구성 험로에 중재력 시험대

조정식 의원(6선)이 5일 제22대 국회 후반기 국회의장으로 선출됐다. 남인순 의원(4선)과 박덕흠 의원(4선)은 각각 더불어민주당과 국민의힘 몫의 국회부의장에 올랐다. 의장단 구성을 마친 여야는 곧바로 후반기 원(院)구성 협상에 나설 예정이다. 다만 법제사법위원장 배분 등을 둘러싼 여야 입장차가 커, 조 의장 리더십이 첫 시험대에 오를 전망이다.

조 의장은 이날 국회 본회의에서 열린 의장단 선거에서 재석 의원 276명 중 267명의 찬성을 얻어 국회의장으로 선출됐다. 국회법에 따라 민주당을 탈당해 무소속 신분이 되며, 임기는 2년이다.

조정식 신임 국회의장이 5일 국회에서 22대 국회 후반기 의장단을 선출하기 위해 열린 본회의 산회를 알리고 있다. 연합뉴스

조 의장은 당선 인사에서 ‘개헌 필요성’을 강조했다. 그는 “국민 주권을 실현하고 효능감 있는 책임 정치를 만들 개헌이 필요하다”며 “내년은 전국 동시 선거가 없는 해로 헌법 개정 논의를 제대로 해볼 수 있는 절호의 시기”라고 말했다. 이어 “이번 22대 후반기 국회가 대한민국 의정사에 남을 개헌 국회가 될 수 있도록 제 정당 대표들과 의원 여러분께서 꼭 도와주시기 바란다”고 당부했다.

국회부의장으로는 남인순 의원과 박덕흠 의원이 각각 선출됐다. 남 부의장은 재석 265명 중 251표를, 박 부의장은 재석 246명 중 214표를 얻었다.

관례상 원내 제1당이 국회의장을 맡고, 원내 1·2당이 국회부의장 1명씩을 나눠 맡는다. 서울 송파병을 지역구로 둔 남 부의장은 김상희·김영주 전 의원에 이어 역대 세 번째 여성 국회부의장으로 이름을 올렸다. 민주당 소속 의원 가운데 유일한 서울 ‘강남 3구’ 의원이기도 하다.

남 부의장은 “여성 부의장으로서 여성과 청년, 장애인 등 사회적 약자 문제에 관심을 기울이겠다”며 “국민께서 정치가 희망이 된다는 말씀을 하실 때까지 더 낮은 자세로 더 무거운 책임감으로 임하겠다”고 말했다.

야당 몫으로 선출된 박 부의장은 ‘협치 필요성’을 강조했다. 그는 “거대 여당인 민주당이 통큰 정치로 양보와 배려의 미덕을 보여줄 때 우리 국회는 비로소 상생의 길로 나아갈 수 있다”고 말했다.

여야는 의장단 선출을 마친 만큼 상임위원장 배분을 포함한 후반기 원구성 협상에 착수할 예정이다. 국민의힘의 원내대표 선거가 예정된 다음 주 이후 협상이 본격화할 것으로 보인다.

다만 최대 쟁점인 법사위를 둘러싼 신경전은 이미 시작됐다. 민주당은 법사위원장직 사수 방침을 고수하는 반면 국민의힘은 반환을 요구하고 있어 원구성 협상부터 진통이 예상된다.

여기에 여당이 지방선거 이후 추진을 예고한 ‘윤석열 정권 검찰의 조작수사·기소 의혹 진상규명 특검법’과 검찰 보완수사권 폐지 여부를 담은 ‘검찰개혁 후속법안’(형사소송법 개정안)을 둘러싼 여야 대치도 예고돼 있다. 후반기 국회가 시작부터 강대강 대결 구도로 흐를 가능성이 제기되면서 새 의장단의 중재력이 본격 시험받게 될 전망이다.

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