다시 국회로 돌아온 한동훈 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

한동훈 부산 북구갑 국회의원 당선인이 5일 서울 여의도 국회에서 본회의 출석에 앞서 지지자들의 축하를 받고 있다. 이재문 기자

한동훈 부산 북구갑 국회의원 당선인이 5일 서울 여의도 국회에서 본회의 출석에 참석하고 있다. 이재문 기자

무소속 한동훈 의원이 국회의장 선출을 위한 국회 본회의에 처음 참석하며 의정활동의 첫발을 내디뎠다.

한동훈 부산 북구갑 국회의원 당선인이 5일 서울 여의도 국회에서 본회의 출석에 참석하고 있다. 이재문 기자

6·3 재보궐선거로 당선된 한동훈 무소속 의원이 5일 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 국민의힘 의원들과 인사를 나누고 있다. 이재문 기자

6·3 재보궐선거로 당선된 한동훈 무소속 의원이 5일 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 이준석 의원과 인사를 나누고 있다. 이재문 기자

6·3 재보궐선거로 당선된 유의동 국민의힘 의원과 한동훈 무소속 의원이 5일 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 인사를 나누고 있다. 이재문 기자

한 의원은 이날 국회 본회의장에서 진행된 국회의장 선거에 참여해 한 표를 행사했다. 국회의원 당선 이후 처음으로 본회의에 출석한 것으로, 본격적인 의정활동의 시작을 알리는 자리였다.

이날 본회의에서는 국회를 이끌어갈 국회의장 선출 절차가 진행됐으며, 한 의원은 다른 의원들과 함께 투표에 참여했다. 한 의원의 첫 본회의 참석은 국회의원으로서의 공식 의정활동이 시작됐다는 점에서 의미를 더했다.

6·3 재보궐선거로 당선된 한동훈 무소속 의원이 5일 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에 참석하고 있다. 이재문 기자

정치권에서는 한 의원이 향후 국회에서 어떤 정책 활동과 의정 성과를 보여줄지 주목하고 있다. 특히 첫 본회의 참석을 계기로 상임위원회 활동과 입법 활동에도 본격적으로 나설 것으로 전망된다.

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