삼성전자 "성장성과 국민과 함께"…구매액 20% 온누리상품권

삼성전자가 반도체 초호황을 맞아 거둔 성장 성과를 모든 국민과 나누기 위해 고객 구매액의 20%를 온누리상품권으로 지급하기로 했다.



삼성전자는 5일 "반도체 등에서 거둔 성과는 국민의 성원과 지지가 있었기에 가능했던 만큼 이에 보답하기 위해 특별행사를 마련했다"며 '국민과 함께, 삼성전자 감사 페스티벌'을 진행한다고 밝혔다.

삼성전자.

이에 따라 오는 8일부터 4주간 삼성전자 제품을 구매하는 모든 고객에게 구매 금액의 20%에 해당하는 온누리상품권을 지급한다.



군인·경찰·소방·교정공무원 등 제복공무원에게는 특별한 감사의 의미로 10%를 더해 30%의 혜택을 제공한다.



해당 혜택은 군 장교나 부사관은 물론 병역 의무를 이행 중인 현역 국군 용사에게도 적용된다.



국군 용사와 군무원 약 50만명, 경찰 약 13만1천명, 소방 약 6만6천명, 교정 약 1만6천명 등 총 70만명이 수혜 대상으로 추산된다.



행사 기간 삼성전자는 총 4천억원 규모의 온누리상품권을 지급할 것으로 전망된다.



이 기간 삼성전자 구매 고객은 삼성닷컴 내 행사 페이지로 신청하면 디지털 온누리상품권을 받을 수 있다.



온누리상품권은 전국 전통시장이나 골목 상권 등에서 현금처럼 사용할 수 있다.



제품 할인 대신 전통시장과 지역 소상공인 점포에서 쓸 수 있는 온누리상품권을 지급하기로 한 것은 자사 고객에 혜택을 주는 것을 넘어 지역 경제 활성화에 기여하기 위해서다.



또한 삼성전자는 2024년부터 군인·경찰·소방·교정공무원 등을 대상으로 'K-히어로 패밀리 페스타'를 실시해 감사와 응원을 보내고 있다.



지난 5월에도 상반기 'K-히어로 패밀리 페스타'를 통해 다양한 가격 혜택과 경품을 증정한 데 이어 호국의 달을 맞아 이번 행사 혜택을 추가하기로 결정했다.



이번 행사는 최근 삼성전자 노사합의 타결 결과 5조원 사회 기여 확대 약속을 이행하기 위한 실행 계획으로 마련됐다.



지난달 27일 삼성전자는 노사합의 타결 직후 "삼성의 성장과 성과가 임직원뿐만 아니라 우리 사회에 선순환될 수 있도록 하겠다"며 "향후 5년간 5조원을 조성해 '상생 및 건전한 생태계 조성'과 '미래 인재 육성'에 투자하겠다"고 밝힌 바 있다.



삼성전자는 이사회 및 준법감시위원회와의 논의를 거쳐 회사의 경영 성과가 사회 기여 확대로 이어질 수 있도록 추가적인 사회 기여 방안을 검토하고 있다.



또한 기술 혁신과 미래 투자를 통해 국가 경제 발전에 기여하는 한편, 협력사와 지역사회, 미래 세대가 함께 성장할 수 있도록 상생 기반을 넓히고 사회 기여 활동을 확대할 방침이다.



삼성전자 관계자는 "국민의 기대와 눈높이를 생각하며 기업이 우리 사회에서 어떤 역할을 해야 하는지에 대한 근본적인 고민을 이어가고, 사회와 함께 성장하는 기업으로서 책임과 역할을 충실히 수행해 나갈 것"이라고 말했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지