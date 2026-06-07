출근도 일상도 한 벌로…실용성 앞세운 ‘출근룩’ 뜬다 [트렌드]

고물가에 실속형 소비 트렌드가 확산되면서 출근과 일상을 모두 아우를 수 있는 일명 ‘출근룩’이 인기를 끌고 있다. 직장에서는 단정한 오피스룩으로, 퇴근 후엔 세련된 데일리룩으로 활용할 수 있는 블라우스·스커트·셋업 등의 수요가 늘면서 관련 상품 거래액도 큰 폭으로 증가한 것으로 나타났다.

옷 한 벌을 다양한 상황에서 활용하려는 소비자들 사이에서 출근룩이 인기를 끌고 있다. 클립아트코리아 제공

6일 패션업계에 따르면 최근 직장인들 사이에서 활용도 높은 패션 아이템을 찾는 수요가 늘고 있다. 출근복과 일상복의 경계가 허물어지며 평일 출근은 물론 주말 외출까지 소화할 수 있는 ‘멀티 활용’ 아이템이 주목받고 있는 것이다.

패션 플랫폼 데이터에서도 이 같은 흐름이 나타났다. 에이블리가 지난 한 달간(5월1일∼31일) 빅데이터를 분석한 결과 ‘출근룩’ 관련 상품 거래액은 전년 동기 대비 55% 증가했다. 기온 상승으로 자켓이나 코트 등 아우터 착용이 줄어들면서 블라우스와 스커트 등 단품 중심의 출근룩 수요가 늘어난 영향으로 분석된다.

품목별로 보면 블라우스와 스커트 거래액은 각각 20%, 15% 증가했다. 특히 출근용으로도 부담 없이 입을 수 있는 길이의 ‘미디스커트’ 거래액이 125% 급증하며 성장세를 이끌었고, 롱스커트 거래액도 50% 늘었다.

소재 트렌드에서는 ‘새틴’이 두각을 나타냈다. 최근 패션업계에서 로고나 장식 대신 소재와 실루엣을 강조하는 ‘조용한 럭셔리(Quiet Luxury)’ 트렌드가 확산되면서 새틴 소재에 대한 관심이 높아진 것으로 분석된다. 에이블리 내 새틴 키워드 검색량은 전년 대비 170% 증가했으며, 관련 상품 거래액도 85% 늘었다. 품목별로는 새틴 스커트 거래액이 250% 급증했고, 새틴 블라우스 거래액도 50% 증가했다.

클래식 오피스룩에 대한 관심도 다시 높아지는 추세다. 그동안 와이드 팬츠와 스니커즈를 활용한 캐주얼 출근룩이 주류를 이뤘지만, 최근 드라마와 영화 속 직장인 패션이 주목받으면서 스커트와 블라우스, 재킷 등 정통 오피스룩 아이템 수요가 늘고 있다.

베니토 ‘오디 하프넥 블라우스’, 미케네 ‘엘 페플럼 블라우스’. 카카오스타일 제공

카카오스타일이 운영하는 스타일 커머스 플랫폼 지그재그에서도 관련 지표가 상승했다. 지난달 29일부터 이달 12일까지 2주간의 검색 데이터를 분석한 결과, ‘빅사이즈 오피스룩’ 검색량은 전년 동기 대비 96% 증가했다. ‘오피스룩 스커트’와 ‘여름 오피스룩’ 검색량도 각각 51%, 16% 늘었다. 대표 오피스룩 아이템인 ‘H라인 스커트’와 ‘테일러드 재킷’ 검색량은 각각 179%, 38% 증가했다.

액세서리 수요도 함께 확대됐다. 영화 속 주인공이 착용해 화제를 모은 ‘링클 스카프’ 검색량은 전년 대비 2469% 증가했으며, ‘스틸레토 힐’과 ‘손목시계’ 검색량도 각각 36%, 16% 늘었다.

검색 증가세는 실제 구매로 이어졌다. 같은 기간 지그재그 내 정장 관련 상품 거래액은 31%, 수트 셋업 거래액은 93% 증가했다. 특히 펜슬스커트 거래액은 265% 급증하며 가장 높은 성장률을 기록했다. 상의류에서는 스카프 블라우스 거래액이 93%, 리본 블라우스가 92%, 칼라 블라우스가 73% 증가했다.

업계는 올여름 출근룩 트렌드가 실용성과 단정함을 동시에 추구하는 방향으로 전개되고 있다고 분석했다.

업계 관계자는 “출근과 일상을 넘나들 수 있는 활용도 높은 아이템 수요가 증가하는 가운데 스커트와 블라우스, 셋업, 새틴 소재 등을 중심으로 한 클래식 오피스룩이 다시 주목받고 있다”고 말했다.

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