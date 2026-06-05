삼전, 5조원 사회기여 일환으로 구매액 20% 온누리 상품권으로 지급

삼성전자가 성장의 성과를 모든 국민과 함께 나누기 위해 ‘국민과 함께, 삼성전자 감사 페스티벌’을 진행한다. 지난 노사갈등 당시 약속한 5조원대의 사회공헌 사업의 일환이다. 삼성전자는 6월 한달간 고객에게 구매금액의 20%를, 제복공무원에겐 30%의 온누리상품권을 지급하기로했다.

삼성전자는 5일 “인공지능(AI) 시대를 맞아 반도체 등에서 삼성전자가 거둔 성과는 국민들의 성원과 지지가 있었기에 가능했던 만큼, 이에 보답하기 위해 ‘국민과 함께, 삼성전자 감사 페스티벌’을 마련했다”고 밝혔다.

수원 삼성전자 본사 로고 앞 신호등에 초록불이 켜져있다. 수원=남정탁 기자

삼성전자는 이달 8일부터 4주간 삼성전자 제품을 구매하는 모든 고객에게 구매 금액의 20%에 해당하는 온누리상품권을 지급하기로 했다. 또 행사 기간 중 국가에 충성하고 국민에 헌신하는 군인∙경찰∙소방∙교정공무원 등 제복공무원에게는 10%를 더해 30%의 혜택을 제공한다.

이번 감사 페스티벌은 삼성전자의 5조원 사회 기여 확대 약속을 이행하기 위한 구체적 실행 계획의 일부다.

삼성전자는 지난달 27일 노사합의 타결 직후 “삼성의 성장과 성과가 임직원뿐만 아니라 우리 사회에 선순환될 수 있도록 하겠다”며 “향후 5년간 5조원을 조성해 상생 및 건전한 생태계 조성과 미래 인재 육성에 투자하겠다”고 밝혔다.

삼성전자는 이사회 및 준법감시위원회와의 논의를 거쳐 회사가 거둔 경영 성과가 사회 기여 확대로 이어질 수 있도록 추가적인 방안을 검토하고 있다.

이번 행사 기간에 삼성전자 제품을 구매한 고객들은 구매 금액의 20%에 해당하는 디지털 온누리상품권을 받는다.

온누리상품권은 전국의 전통시장이나 골목 상권 등에서 현금처럼 사용할 수 있다. 한 달간의 행사 기간 동안 삼성전자는 고객들에게 총 4000억원 규모의 온누리상품권을 지급할 것으로 전망된다. 삼성전자는 고객들에게 제공한 혜택이 지역 소상공인 및 중소기업과의 상생으로 이어져 모든 국민이 직∙간접적으로 삼성전자의 성과를 함께 할 수 있도록 하는 데 중점을 뒀다.

이번에 삼성전자가 자사 제품에 대한 가격 할인 대신에 전통시장과 지역 소상공인 점포에서 사용할 수 있는 온누리상품권을 지급하기로 한 것도 자사 고객을 넘어 지역 경제 활성화에도 기여하기 위해서다.

삼성전자는 호국의 달이기도 한 6월, 성과와 성장의 과실을 전 국민과 함께 나누면서 국군 장병 및 경찰·소방·교정 공무원 등 K-히어로(K-Hero)들에게는 특별한 감사를 담아 구매금액의 30% 혜택을 제공한다. 이 혜택은 군 장교나 부사관은 물론 병역 의무를 이행 중인 현역 국군용사도 받을 수 있다. 국군용사 등 국군 장병과 군무원 약 50만명(추정), 경찰 약 13만1000여명, 소방 약 6만6000명, 교정 약 1만6000명 등 총 70만명 이상이 수혜 대상으로 추산된다.

이번 행사는 삼성전자가 K-히어로들을 대상으로 운영 중인 온라인 삼성전자 패밀리몰에서 진행한다.

삼성전자는 국민 감사 페스티벌에 이어 앞으로도 추가적인 사회 기여 방안을 구체화해 5년간 5조원 사회 기여 약속을 단계적으로 이행해 나갈 예정이다.

삼성전자는 기술 혁신과 미래 투자를 통해 국가 경제 발전에 기여하는 한편, 협력사와 지역사회, 미래 세대가 함께 성장할 수 있도록 상생 기반을 넓히고 사회 기여 활동을 확대할 방침이다.

삼성전자는 △협력사 지원을 통한 산업 생태계 경쟁력 강화 △취약계층과 영세자영업자 등 금융 접근성이 낮은 계층의 자립과 재도약을 지원하는 포용적 금융 확대 △AI 분야 등 미래 산업 경쟁력 확보를 위한 인재 육성 및 산학협력 강화 등을 검토하고 있다.

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