“화장실 갔다가 못 돌아온 적도”…타블로, 심각한 ‘길치’ 고백

그룹 에픽하이 멤버 타블로가 운전면허를 취득하지 않았던 이유를 고백했다.

에픽하이 유튜브 채널 캡처

지난 4일 에픽하이 공식 유튜브 채널에는 ‘40대 타블로는 운전면허를 딸 수 있을까? ft. 빠더너스’라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 타블로가 최근 방탄소년단(BTS) 리더 RM의 운전면허 취득 소식에 자극을 받아 직접 면허 시험 준비에 나서는 모습이 공개됐다.

이날 타블로는 크리에이터 문상훈에게 필기시험 과외를 받으며 운전에 대한 생각을 전했다. 문상훈이 “도로 위 수많은 빌런을 예방하기 위해 백신을 놔드리겠다”고 농담하자, 타블로는 “내가 빌런이 될 가능성이 너무 크다”고 말했다.

에픽하이 유튜브 채널 캡처

이어 그는 “사실 이 나이가 될 때까지 운전을 배우지 않은 이유도 혹시 다른 사람들에게 피해를 줄까봐”라고 털어놨다. 다만 딸 하루가 갑자기 아프거나 긴급한 상황이 생겼을 때 직접 운전할 수 있으면 좋겠다는 생각에 면허 취득을 결심하게 됐다고 설명했다.

특히 타블로는 자신이 심각한 길치라고 고백해 주변을 놀라게 했다. 그는 “식당에서 화장실에 갔다가 테이블로 돌아오지 못하는 경우가 있다”며 “가끔 아내 (강)혜정이가 나를 데리러 나온다. 마치 어르신 모시러 오듯이 온다”고 말해 웃음을 자아냈다.

에픽하이 유튜브 채널 캡처

수업이 진행되는 동안 타블로의 교통 상식 부족도 드러났다. 그는 ‘정지선’의 의미를 묻는가 하면 도로 표지판을 보고 엉뚱한 해석을 내놓아 멤버들과 문상훈을 당황하게 했다. 이를 지켜보던 에픽하이 멤버 투컷은 “도로를 40년 넘게 다녔는데 이렇게 아무것도 모를 수 있냐”며 황당해했다.

이에 타블로는 “차를 타면 항상 창밖을 보며 딴생각을 한다”며 “같은 장소를 100번 가도 어떻게 갔는지 기억하지 못한다”고 해명했다.

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