하형주 국민체육진흥공단 이사장, 현장서 답 찾는다

서울올림픽기념국민체육진흥공단 하형주 이사장이 경륜·경정 사업장의 안전관리 실태를 직접 점검하며 현장 중심 경영에 나섰다. 고객 안전을 최우선 가치로 내세운 가운데 직원들과의 소통을 강화하며 내부통제 체계 점검에도 힘을 쏟고 있다.

국민체육진흥공단 하형주 이사장 등 점검단이 전날 경륜, 경정이 진행 중인 충남 천안 지사를 방문해 안전 점검과 현장 의견을 청취했다고 5일 밝혔다. 국민체육진흥공단(KSPO) 제공

국민체육진흥공단(KSPO)은 전날 충남 천안에 위치한 경륜·경정총괄본부 천안지사를 방문해 영업장 내 안전관리 실태를 점검하고 고객 이용 환경을 살피는 현장경영 활동을 실시했다고 5일 밝혔다.

이날 현장에는 하형주 이사장을 비롯한 점검단이 직접 참여했다. 점검단은 고객들이 이용하는 주요 시설을 둘러보며 안전관리 체계 전반을 확인하고 화재·시설물 관리 등 잠재적 위험 요소에 대한 예방 조치가 적절하게 이뤄지고 있는지 집중 점검했다.

특히 천안지사는 다수의 고객이 방문하는 다중이용시설인 만큼 안전사고 예방과 비상 대응체계 구축이 무엇보다 중요하다는 판단 아래 현장 중심의 점검이 이뤄졌다. 국민체육진흥공단은 시설 이용객들이 안심하고 여가를 즐길 수 있는 환경 조성을 위해 안전관리 수준을 지속적으로 강화해 나간다는 방침이다.

하 이사장은 안전 점검에 이어 현장 직원들과 간담회를 갖고 고객 접점에서 근무하는 직원들의 의견을 청취했다. 간담회에서는 영업 현장의 애로사항과 업무 개선 방안, 고객 서비스 향상 방안 등에 대한 다양한 의견이 오갔다.

하 이사장은 “고객 최접점에서 묵묵히 최선을 다하는 직원 여러분의 노고에 진심으로 감사드린다”면서 “많은 국민이 방문하는 다중이용시설인 만큼 아주 사소한 위험 요소도 선제적으로 통제해 누구나 안심하고 찾을 수 있는 안전하고 건전한 여가 공간을 만들어 나갈 것”이라고 밝혔다.

국민체육진흥공단 하형주 이사장 등 점검단이 전날 경륜, 경정이 진행 중인 충남 천안 지사를 방문해 안전 점검과 현장 의견을 청취했다고 5일 밝혔다. 국민체육진흥공단(KSPO) 제공

국민체육진흥공단은 올해 안전경영과 내부통제 강화를 핵심 과제로 삼고 전국 사업장을 대상으로 현장 중심 점검을 확대하고 있다. 경영진이 직접 현장을 찾아 시설 안전과 운영 실태를 점검하고 직원들과 소통하는 현장경영을 통해 사고 예방은 물론 조직 내 안전문화 정착에도 노력을 기울이고 있다.

국민체육진흥공단 관계자는 “안전은 아무리 강조해도 지나치지 않는 기본 가치”라며 “국민이 안심하고 이용할 수 있는 체육·레저 환경을 조성하기 위해 현장 점검과 내부통제 활동을 지속적으로 강화해 나갈 계획”이라고 말했다.

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