장동혁 개표소 찾아 “개표 중지·투표함 반출 막지 못해 죄송”

국민의힘 장동혁 대표가 5일 잠실7동 투표함 개표가 진행되고 있는 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에 도착, 확성기를 들고 발언하고 있다. 연합뉴스

‘투표용지 부족 사태’가 불거져 개표가 미뤄졌던 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 투표함이 5일 개표소인 올림픽공원 핸드볼경기장으로 옮겨져 막바지 개표가 진행 중인 가운데 장동혁 국민의힘 대표는 “개표 중지를 막지 못해 죄송하다. 투표함 반출을 막지 못해 죄송하다”고 밝혔다.

경찰과 서울시 선관위는 이날 오전 8시 54분쯤 잠실7동 제2투표소에 남아 있던 주민 2000여 명분의 표가 담긴 투표함 2개를 올림픽공원 핸드볼경기장으로 이송했다. 표를 넘겨받은 선관위는 이날 오전 10시쯤부터 본격적인 개표에 나섰다.

부정선거를 주장하는 황교안 자유와혁신 대표는 물론 김은혜·주진우 국민의힘 의원, 김민수 최고위원, 장동혁 대표까지 현장을 찾아 개표소 진입을 요구하고 있지만 불발됐다.

투표소에서 경찰과 선거관리위원회의 진입을 가로막던 시위대가 개표소로 이동해 “불법 개표 중단”을 외치는가 하면 장동혁 국민의힘 대표 등 국민의힘 소속 의원들이 항의 방문하며 대치 분위기가 고조됐다.

장 대표는 “지금부터 여러분과 함께 제대로 싸우겠다”면서 서울시 종로구 서울 선관위에 이어 과천 중앙선관위를 거쳐 다시 개표소로 돌아오겠다고 예고했다.

한편 경찰은 이날 오전 7시 50분쯤 18개 기동대 1000여명을 투입해 투표소 앞을 가로막던 약 300명의 시위대에 해산 명령한 뒤 1시간여 만에 투표함을 확보해 이송했고, 투표소 앞 시위대 역시 일부 인원이 이동 조치됐지만 연행 등 큰 충돌 없이 마무리 수순에 돌입했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지