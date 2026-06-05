장동혁, 잠실 개표소 찾아 “시민들과 끝까지 싸우겠다”

국민의힘 장동혁 대표가 5일 투표용지 부족 사태가 발생한 서울 송파구 잠실7동 제2투표소의 투표함 개표 현장을 찾아 “개표와 투표함 반출을 막지 못해 죄송하다”며 “여러분과 함께 제대로 싸우겠다”고 밝혔다.

장 대표는 이날 경찰이 시위대를 해산시키고 봉쇄됐던 잠실7동 제2투표소의 투표함을 반출하자, 개표가 진행되는 올림픽공원 핸드볼경기장을 찾았다.

국민의힘 장동혁 대표가 5일 잠실7동 투표함 개표가 진행되고 있는 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에 도착하고 있다. 연합

당시 개표소 앞에서는 경찰과 시위대가 대치 중이었다. 현장에는 주진우·김은혜 의원과 김민수 최고위원 등도 함께했다. 자유와혁신 황교안 대표도 현장에 있었지만 별도의 대화를 나누지는 않았다.

장 대표는 “개표참관인이 현장에 도착해 있다”며 “참관이 이뤄질 수 있도록 선관위가 협조해달라”고 요구했다. 이어 “선관위 관계자가 직접 나와 현재 상황을 설명하고 필요한 조치를 취해야 한다”고 촉구했다.

그는 시민들을 향해 “있을 수 없는 일들이 계속 발생하고 있다”며 “현장에 도착한 지 상당한 시간이 지났지만 개표장에 들어갈 수 없고, 선관위 관계자 누구도 이에 대해 설명하지 않고 있다”고 말했다.

그러면서 “저는 서울시선관위로 가서 이번 사안을 파악하고 중단될 수 있도록 요구하겠다”며 “그렇게도 안 되면 중앙선관위 방문 후 돌아오겠다”고 밝혔다.

장 대표는 이후 페이스북에서도 “투표용지 사태는 선거 공정성을 파괴한 것이고 그 자체로 자유민주주의에 대한 심각한 위협"이라며 “이 사태를 어떻게 귀결짓느냐에 따라 대한민국 민주주의 미래가 좌우될 수도 있다”고 주장했다.

이어 “이재명은 ‘납득하기 쉽지 않은 허점’, ‘큰 유감’이라고 말해놓고 경찰을 투입해 시민들을 끌어내고 투표함을 강제로 반출시켰다”며 “심각한 유감을 표한다”고 비판했다.

장 대표는 “시민들과 함께 끝까지 싸우겠다. 반드시 진상을 규명하고 책임을 묻겠다”며 “조속한 국정조사 실시와 특검 추진을 강력히 요청한다”고 강조했다.

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