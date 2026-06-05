하지원, 5세대 아이돌 변신 성공 "너무 마음에 든다"

배우 하지원이 5세대 여자 아이돌 메이크업 스타일을 선보였다.

하지원은 4일 유튜브 채널 '26학번 지원이요'에서 아이돌 메이크업을 받고 대학교 축제 총리허설에 참여하는 모습을 공개했다.

배우 하지원. '26학번 지원이요' 유튜브 캡쳐

하지원은 "곧 있으면 대학교 축제이다. 응원단에 어울리는 스페셜한 페스티벌 메이크업을 하려고 한다"고 말했다.

그는 "응원단 연습할 때 땀 많이 흘리니까 (메이크업을) 단단하게 하고 가야 한다. 절대 벗겨지고 무너지지 않는 메이크업을 해야 한다"고 했다.

PD가 "지원씨는 웜톤이냐 쿨톤이냐"고 묻자 메이크업 아티스트는 "제가 봤을 때 지원씨는 력셔리 엘레강스와 페미닌한 이미지의 중간이어서 가을 웜톤인 것 같다"고 했다.

이날 하지원은 여자 아이돌 사이에서 유행하는 '구운 무화과 메이크업'을 받았다.

PD가 "지금 너무 예쁘다"며 "(지원씨는) 이런 소리 너무 많이 들어서 별 감흥이 없지 않냐"고 했다.

그러자 하지원은 "예쁘다는 말 들으면 항상 기분이 좋다"며 웃었다.

이날 하지원은 완성된 메이크업을 보고 "너무 마음에 든다. 기분이 지금 너무 야르하다"고 말했다.

<뉴시스>

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