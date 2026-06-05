제베원 박건욱, 팬 사인회 이벤트 사과…"진심으로 반성"

그룹 제로베이스원 멤버 박건욱이 팬 사인회 이벤트 조작 논란에 대해 사과했다.

박건욱은 5일 팬 소통 플랫폼을 통해 "최근 팬 사인회에서의 제 행동에 대해 진심 어린 사과를 드리고 싶다"고 밝혔다.

제로베이스원 박건욱. 뉴시스

그는 "당시 현장에서 제가 더 신중하게 판단하고 행동했어야 했는데 그러지 못했다"며 "그로 인해 많은 분들께 혼란과 상처를 드렸다는 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 말했다.

앞서 박건욱은 최근 팬 사인회에서 진행한 폴라로이드 사진 증정 이벤트에서 자신이 뽑은 번호와 다른 번호를 호명하는 모습이 포착돼 논란에 휩싸였다. 이를 두고 일부 팬들은 특정 팬에게 사진을 주기 위해 결과를 바꾼 것이 아니냐는 의혹을 제기했다.

박건욱은 "이번 일을 결코 가볍게 여기지 않고 진심으로 반성하겠다"며 "이번 앨범 활동을 함께 응원해 주시고 믿어 주신 제로즈(팬덤명) 여러분께 다시 한번 실망감을 드려 죄송하다. 제로베이스원 멤버들과 옆에서 함께 애써 주시는 스태프 분들께도 죄송하다는 말씀 드리고 싶다"고 전했다.

그러면서 "앞으로는 더 신중하게 행동하고, 제로즈 여러분께서 보내 주시는 믿음에 부끄럽지 않은 사람이 될 수 있도록 진심을 다해 반성하고 성장하겠다. 다시 한번 진심으로 죄송하다"고 덧붙였다.

<뉴시스>

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