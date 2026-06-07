빗길 사고 늘어나는 6월…도로공사 “장마철 감속운전 필수”

장마철이 시작되는 6월은 고속도로 교통사고 사망자가 평소보다 많은 것으로 나타났다. 올해 사고 건수는 지난해와 비슷했지만 사망자가 69.4% 급증해 빗길 안전운전과 차량 점검의 중요성이 커지고 있다.

한국도로공사는 지난 2023년부터 2025년까지 고속도로 사고 통계를 분석한 결과 6월 교통사고 사망자는 평균 13.6명으로 월평균(11.8명)보다 높았다고 7일 밝혔다.

장마철 빗길 사고 사례. 한국도로공사 제공

6월은 강수량과 강수일이 늘어나는 장마철 초입으로, 빗길 미끄럼 사고 위험이 커지는 시기다. 최근 3년간 고속도로에서는 연평균 32건의 빗길 미끄럼 사고가 발생했다.

빗길에서는 제동거리가 크게 늘어난다. 마른 노면과 비교해 승용차는 1.8배, 화물차는 1.6배 길어지는 만큼 감속 운행과 충분한 안전거리 확보가 중요하다고 도로공사는 강조했다. 타이어 공기압과 마모 상태, 와이퍼, 전조등 등 차량 점검도 사전 실시해야 한다고 당부했다.

올해 들어 고속도로 사고는 건수보다 인명 피해 증가세가 두드러지고 있다. 1∼5월 고속도로 사고 건수는 555건으로 지난해 같은 기간(552건)보다 0.5% 증가하는 데 그쳤지만 사망자는 49명에서 83명으로 69.4% 급증했다. 중상자는 49명에서 58명으로 18.4% 늘었다.

사망 사고 원인으로는 졸음운전과 전방 주시 태만이 가장 큰 비중을 차지했다. 올해 1월부터 5월까지 관련 사망자는 57명으로 지난해 같은 기간(30명)보다 90% 증가했다. 고령 운전자 관련 사고도 늘었다. 60세 이상 운전자 사고는 지난해 115건에서 올해 133건으로 증가했다. 사망자는 19명에서 36명으로 89% 늘어 전체 사망자 증가율을 웃돌았다.

도로공사 관계자는 “고속도로 교통사고 건수는 전년과 비슷한 수준이지만 사망자는 크게 늘어 사고가 대형화되는 추세”라며 “특히 장마철에는 감속 운행과 차간거리 확보, 출발 전 차량 점검 등 기본적인 안전수칙을 반드시 지켜야 한다”고 말했다.

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