"암세포만 골라 공격"…전이암 효과 '신물질' 발견

국내 의료진이 내성을 보이는 전이암을 치료할 신물질을 발견하는 데 성공했다.

항암제는 암세포를 사멸시키려다 정상세포도 같이 사멸되는 부작용이 발생하는데, 이 신물질은 정상세포는 공격하지 않아 부작용도 줄일 수 있다. 기존 항암제에 내성을 가진 전이암에도 효과를 보였다.

5일 세브란스병원에 따르면 박기청 연세대학교 의과대학 외과학교실 교수, 임진홍 강남세브란스병원 간담췌외과 교수, 최경화 분당차병원 교수, 테라퓨틱스엔엠씨(Therapeutics NMC) 공동 연구팀은 기존 항암제에 저항성을 보이는 전이암에 치료 효과를 보일뿐만 아니라 정상세포는 공격하지 않아 부작용도 줄인 신물질 'PPS03'을 발견했다.

항암제에 내성을 가지는 암세포는 타 장기로 전이될 수 있다. 정상세포와 암세포는 모두 대사 과정에서 활성산소종(ROS)을 발생시킨다. 암세포를 비롯해 세포가 성장하고 있다는 신호로 볼 수 있는 활성산소종은 일정 기준치를 초과해 과도하게 쌓이면 세포를 사멸시키게 된다.

이 때문에 국내외 연구진들은 암환자에서 활성산소종을 증가시켜 암세포 사멸을 시도해왔다. 문제는 정상세포도 활성산소종을 만들어내기에 암세포를 사멸시키려다 정상세포도 같이 사멸되는 부작용이 발생한다는 것이다.

박기청 교수 연구팀은 정상세포와는 달리 전이암세포에서 '거대음작용'(macropinocytosis)이 흔하게 발생한다는 점에 주목했다. 거대음작용이란 세포가 영양분 획득을 위해 주변 액체를 흡수하는 현상을 말한다.

이때 연구팀은 전이암세포가 거대음작용을 하며 신물질 'PPS03'을 흡수했지만, 정상세포는 이 물질을 흡수하지 않는 것을 발견했다.

전이암세포가 거대음작용을 하는 순간 흡수하는 PPS03의 철 이온과 셀레노메티오닌 이온이 활성산소종을 증가시켜 암세포를 사멸하는 것도 확인했다.

연구팀은 기존 항암제(cisplatin)에 내성을 보이는 간암 환자의 암세포 조직에서 획득한 암세포를 대상으로 이러한 현상을 증명했다.

임진홍 교수는 "PPS03은 기존 항암제에 내성을 가진 전이암에 효과를 보였을 뿐만 아니라 정상세포는 공격하지 않아 부작용도 줄일 수 있다"고 말했다.

박기청 교수는 "이번 연구에서 전이암 특이적 항암효과를 확인한 신물질은 현재 임상연구를 준비 중이며 상용화를 통해 글로벌 항암제 시장에서 게임 체인저로 작용할 것"이라고 덧붙였다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 '생체재료학'(Biomaterials) 최신호에 실렸다.

<뉴시스>

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