금요일 출근길 중부·전라권 약한 비…낮 최고 31도 [내일날씨]

금요일인 5일은 중부지방과 전라권을 중심으로 새벽부터 아침 사이 약한 비가 내리겠다. 경상권 일부 지역은 낮 기온이 30도 안팎까지 오르며 다소 덥겠다.

비가 내리는 2일 대구 중구 동성로에서 시민들이 우산을 쓰고 이동하고 있다. 뉴시스

4일 기상청에 따르면 5일은 중국 산둥반도 부근에서 서해상으로 이동하는 고기압의 가장자리에 들겠다. 다만 새벽부터 오전 사이 중부지방과 전라권은 북쪽을 지나는 기압골의 영향을 받겠다.

비는 오전 9시까지 중부지방과 전라권에 내리겠고, 강원 내륙·산지와 충북 북부는 낮 12시까지 이어지는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 서울·인천·경기 5㎜ 미만, 강원 내륙·산지 5㎜ 안팎, 강원 동해안 5㎜ 미만, 대전·세종·충남·충북 5㎜ 미만, 전북과 광주·전남 북부 5㎜ 미만이다.

경북 서부 내륙과 북동 내륙·산지, 경남 북서 내륙, 제주에는 늦은 새벽부터 아침 사이 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

비가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러울 수 있다. 기상청은 출근길 차량 운행 시 안전거리를 충분히 확보하고 감속 운행하는 등 교통안전에 유의해달라고 당부했다.

북한 지역에도 5일까지 많은 비가 이어지면서 경기 북부와 강원 북부 인근 강 유역의 수위가 높아질 가능성이 있다. 임진강과 한탄강, 북한강 등 인근 하천에서는 유속이 빨라질 수 있어 안전사고에 주의가 필요하다.

아침 최저기온은 15~20도, 낮 최고기온은 23~31도로 예보됐다. 평년(최저 13~17도, 최고 23~28도)보다 아침 기온은 조금 높고 낮 기온은 비슷하거나 다소 높겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 18도, 인천 17도, 춘천 17도, 강릉 20도, 대전 18도, 대구 19도, 전주 18도, 광주 19도, 부산 19도, 제주 19도다.

낮 최고기온은 서울 27도, 인천 25도, 춘천 26도, 강릉 27도, 대전 26도, 대구 29도, 전주 25도, 광주 25도, 부산 28도, 제주 23도로 예상된다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보일 전망이다.

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