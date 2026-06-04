'예비 엄마' 고우리 진상 엄마에 분노… 이수지 '유치원 교사' 영상에 "고작 모기로?"

'예비 엄마' 고우리가 진상 엄마들의 행태에 분노했다. 유튜브 채널 ''Go! 우리'' 영상 캡처

'예비 엄마' 고우리가 진상 엄마들의 행태에 분노했다.

지난 3일 고우리는 자신의 유튜브 채널 ‘Go! 우리’에 ‘19년 차 어린이집 교사 이모가 밝힌 충격적인 현실’이라는 제목의 영상을 게재했다.

영상에서 고우리는 가족들과 대화를 나누던 중, 최근 방송인 이수지가 본인의 유튜브 채널에 게재한 ‘유치원 교사 이민지 씨’ 시리즈 영상에 관해 이야기를 나눴다.

학생이 모기에 물리자 사색이 된 이민지 씨. 유튜브 채널 '핫이슈지' 영상 캡처

영상 속 등장하는 유치원생 '이서'가 모기에 물리자 사색이 되어 구급차를 불러달라고 외치는 이민지 씨(이수지 분)와 또 다른 아이들이 모기에 물리지 않게 하기 위해 온갖 애를 쓰는 모습이 그려졌다.

고우리는 어린이집 교사로 19년 일했다는 이모에게 “이수지 패러디한 걸 보니까 이모 생각이 났다”고 말했다. 그러자 이모는 “진짜 극한 직업이다. 빵 터져서 선생님들이랑 얼마나 웃었는지 모른다”고 이야기했다.

패러디 영상이 현실을 그대로 반영했다고 말하는 19년 차 어린이집 교사 이모. 유튜브 채널 ''Go! 우리'' 영상 캡처

고우리는 “제일 이해가 안 됐던 게 ‘모기 가지고 저런다고?’ 이게 좀 그랬다”며 “그런데 거기에 나온 게 다 맞다면서?”라고 되물었다. 그러자 이모는 “거기 나온 거 다 맞다. 진짜다”라고 사실을 인정했다.

이모는 “옛날엔 안 그랬다”며 “지금 엄마들은 조금 더 예민해졌다”고 19년 차 어린이집 선생님의 경험담을 이야기했다.

'선생님들은 다 인내하고 다독이면서 가는 것' 이라고 말하는 고우리의 이모. 유튜브 채널 ''Go! 우리'' 영상 캡처

고우리가 “이런 일이 생기면 어떻게 대처하냐”고 묻자 이모는 “사실대로 다 이야기한다. 상황 설명을 해주면서 엄마들을 이해시킨다”고 말했다. 그러면서 “다 그렇진 않다. 어쩌다 한 분씩 예민한 분들이 있다. 선생님들은 다 인내하고 다독이면서 가는 거다”라고 연륜이 묻어 나는 답을 했다.

한편, 고우리는 2009년 걸그룹 레인보우로 데뷔했다.

그는 2022년 10월, 5살 연상의 사업가와 결혼했으며, 최근 임신 소식을 전해 많은 이들의 축하를 받고 있다.

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