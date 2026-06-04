서울·평택을 패배 후폭풍… 정청래 연임론 흔들 [6·3 지방선거 이후]

더불어민주당이 6·3 지방선거 승리에도 웃지 못하는 분위기다. 수도 서울 탈환에 실패하면서 당내에선 선거 지휘 책임론이 고개를 들고 있다. 특히 높은 국정지지도 속에서도 서울을 내준 책임이 이재명 대통령보다 정청래 대표에게 향하고 있어, 정 대표의 대표직 연임 행보에도 부담이 커질 수 있다는 전망이 나온다.

더불어민주당 정청래 총괄상임선대위원장이 4일 국회에서 기자회견을 열기 위해 입장하고 있다. 연합뉴스

이번 선거에서 정 대표는 본인의 행보가 서울지역 중도층 이탈로 이어질 것을 우려해 정원오 서울시장 후보 지원 유세를 극도로 자제했다. 대신 고향인 충남 금산을 비롯한 충청권 출마자들을 지원하는 데 집중했다. 그런데도 서울에서 패하자 민주당 내부에선 정 대표의 대중 확장성에 한계가 드러난 것 아니냐는 평가가 나온다. 한 민주당 의원은 “정 대표의 득표력이 드러난 셈”이라고 말했다.

경기 평택을 국회의원 재선거 패배에 대한 공개 질타도 나왔다. 인천 연수갑 국회의원 보궐선거에서 이긴 송영길 당선인은 SBS 라디오에서 “우리 당력이 집중됐으면 질 수 없는 선거인데 져버렸다”며 “이재명정부 성공을 위해 당 지도부가 얼마나 중요한지를 이번 지방선거를 통해 다시 한 번 뼈저리게 느꼈다”고 했다. 민주당 김용남 후보의 패배 원인을 정청래 지도부로 돌린 것이다. 송 당선인은 정 대표 책임론에 대해 “어차피 바로 (8월에) 전당대회가 있다”며 “(정 대표의) 이런 리더십이 거기서 평가를 받는 것”이라고 직격탄을 날렸다. 여권에선 연임 시도 가능성이 제기되는 정 대표의 대항마로 송 당선인과 김민석 국무총리가 거론된다. 한편 정 대표는 현행 단순다수제 방식 선거제를 결선투표제로 전환하기 위한 공론화를 추진하겠다는 뜻을 밝혔다. 이번 지방선거에서 근소한 표차로 승패가 갈린 접전지가 적지 않았던 만큼, 제도 개선 논의를 띄우며 국면 전환에 나선 것으로 보인다.

여야는 5일 국회 본회의를 열어 민주당 조정식 의원을 차기 국회의장으로, 같은 당 남인순 의원과 국민의힘 박덕흠 의원을 각각 부의장으로 선출한 뒤 곧장 원 구성 협상에 나선다. 민주당 한병도 원내대표는 “상임위 공백을 최소화하고 국회가 하루빨리 정상화 체계를 가동할 수 있도록 노력하겠다”고 했다. 국민의힘이 법제사법위원장을 여당으로부터 양보받아야 한다는 입장인 반면 민주당은 절대 불가 방침이어서 협상에 난항이 예상된다.

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