[이코노 브리핑] 국민銀, 美 FLNG 사업에 금융 주선 외

국민銀, 美 FLNG 사업에 금융 주선

KB국민은행이 미국 델핀 부유식 액화천연가스 생산설비(FLNG) 개발사업의 공동주선을 완료했다고 4일 밝혔다. 미국 멕시코만 해상에 상업용 FLNG 시설을 처음 설치하는 사업으로, 삼성중공업이 설비 건조 계약을 수주한 상태다. 지난 3일(현지시간) 체결된 약 4조원 규모의 금융약정에서 KB국민은행은 2400억원을 주선하며 국내 금융기관 중 유일하게 참여했다.

KODEX 200, ETF 첫 순자산 30조 돌파

삼성자산운용이 운용하는 ‘KODEX 200’ 상장지수펀드(ETF)의 순자산총액이 30조원을 넘었다. 4일 삼성운용에 따르면 KODEX 200 순자산은 지난해 10월 10조원, 지난 4월 20조원을 돌파한 뒤 지난 1일 30조4087억원을 기록했다. ETF 순자산이 30조원을 넘어선 것은 KODEX 200이 처음이다. KODEX 200은 코스피 200지수를 기초지수로 하며 시가총액 기준 삼성전자(36.15%)·SK하이닉스(27.55%)를 가장 많이 담고 있다.

미래에셋증권 5일부터 스페이스X 청약

미래에셋증권이 전문투자자를 대상으로 스페이스X 공모주 청약을 개시한다. 4일 금융투자업계에 따르면 청약기간은 5일부터 8일까지 2영업일간, 대상은 전문투자자로 등록된 개인 및 법인이다. 모집 예정 금액은 5억달러 안팎으로 참여 금액은 최소 10만달러에서 300만달러로 알려졌다. 당초 해외 공모주를 국내에서 일반 공모 방식으로 배정하는 첫 사례가 되는 것 아니냐는 기대가 있었지만 사실상 무산됐다. 일론 머스크의 스페이스X는 12일(현지시간) 미국 나스닥에 공식 상장될 예정이다.

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