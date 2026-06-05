[경제 단신] 삼성전자, 세계 TV 시장 점유율 1위 외

삼성전자, 세계 TV 시장 점유율 1위

2006년부터 21년째 세계 TV 시장 1위를 기록해 온 삼성전자가 거대 시장인 중국에서 부진을 겪는 와중에도 올해 1분기 1위 자리를 지켜냈다. 4일 시장조사업체 옴디아에 따르면 삼성전자는 올해 1분기 세계 TV 시장에서 매출 기준 31.3%의 점유율을 기록했다. 특히 가격이 1500달러 이상인 프리미엄 TV 시장에서 50%가 넘는 점유율을 차지한 게 돋보인다. 삼성전자는 세계 1위 자리를 지키기 위한 무기로 인공지능(AI)을 꺼내들었다. 경쟁사보다 앞서는 AI 성능을 활용해 차별화에 나섰다.

글로비스, 유럽 완성차 물류 허브 구축



현대글로비스가 네덜란드 암스테르담 항만청과 ‘유럽 완성차 공급망 허브 구축을 위한 협약’을 체결했다. 4일 현대글로비스에 따르면 회사는 암스테르담항 내 48만㎡ 규모의 완성차 물류 전용 거점을 조성해 차량 보관과 품질점검, 내륙 운송을 아우르는 통합 물류 서비스를 제공한다. 터미널은 2027년 1월 운영을 시작한다. 현대글로비스는 이 거점을 활용해 유럽으로 수입되는 차량의 보관·배송은 물론 유럽에서 생산된 차량의 수출 물류까지 담당할 예정이다.

HD건설기계, 폴란드軍 불도저 공급



HD건설기계는 최근 폴란드 제3지역군수기지의 궤도식 불도저 조달 사업에서 최종 공급업체로 선정됐다고 4일 밝혔다. 유럽 군 조달 시장 진출 이후 첫 대규모 수주다. 계약 규모는 약 270억원으로 15t(톤)급 ‘디벨론 불도저’ 50대를 공급한다. HD건설기계는 차체 높이 조절과 주행 속도 향상, 군용 도장 등 맞춤형 요구사항에 대응했고, 11월까지 전량 공급해야 하는 납기조건에도 안정적인 생산·공급체계를 제시해 높은 평가를 받았다고 설명했다.

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