[재미로 보는 오늘의 운세] 6월 7일 (일요일) 61년생 집안 일이 염려되니 일찍 귀가하는 것이 좋다

96년생 무엇을 주고받을 것이지 생각하지 마라. 84년생 내공부터 쌓아야 나갈 길 열린다. 72년생 자유직업인은 목표의식을 강하게 하라. 60년생 옛 일이 문득 떠오르는 심상치 않은 하루. 48년생 사업자는 기업의 체질개선에 주안점을 두어라. 36년생 진실이 상대방에게 왜곡되어 전해질 수 있다.

97년생 인간적인 면을 부각시키면 만인이 우러러본다. 85년생 힘든 인연을 억지로 맺지 말 것. 73년생 자신을 낮추는 것이 지나치면 실례가 된다. 61년생 집안 일이 염려되니 일찍 귀가하는 것이 좋다. 49년생 전반적으로 침체기니 자중하라. 37년생 자신이 좋아하는 것을 손에 넣어두어라.

98년생 외길로 가야 한다면 한발은 바깥으로 드러내라. 86년생 한번 기회 놓치면 두고 후회할 운. 74년생 지나친 친절은 상대방의 자존심을 상하게 한다. 62년생 가벼운 일부터 처리해나가는 것이 좋을 듯하다. 50년생 가벼운 마음으로 하루를 시작하라. 38년생 입안에 들어간 것도 주는 마음으로 임하라.

99년생 미래에 대한 계획이 확실하면 발걸음이 가볍다. 87년생 협력할 일 있으면 앞장설 것. 75년생 분별없는 행동으로 남의 입에 오르내리지 마라. 63년생 먼저 건네주는 여유를 보이는 것이 좋다. 51년생 전체적인 변화를 대략적으로 가늠해 보라. 39년생 금전적인 어려움은 서서히 해결된다.

00년생 오늘은 일이 생각보다 쉽게 해결된다. 88년생 남보다 한발 앞서나가야 함. 76년생 경쟁상대가 자연스럽게 사라진다. 64년생 해야 할 일이 있다면 자신이 먼저 나서라. 52년생 얇은 헝겊조각 하나로도 춥지 않다. 40년생 경제적인 문제로 잠시 의기소침해지기 쉽다. 28년생 수족을 무리하게 사용하면 좋지 않다.

01년생 지인이나 귀인이 도와 경사가 있겠다. 89년생 상식을 벗어나거나 돌출행동 삼가라. 77년생 뒤로 물러서 있다고 할 일이 없는 것은 아니다. 65년생 잡고 싶은 것은 무형적인 것과 유사하다. 53년생 진지하게 다가서면 매사에 막힘이 없을 듯하다. 41년생 은혜를 입은 사람은 은혜를 베풀어라. 29년생 미래에 대한 계획이 확실하면 발걸음이 가볍다.

02년생 노력보다는 작은 이익 생긴다. 90년생 기도, 명상으로 외로움 극복할 것. 78년생 전문성이 없으면 도태되기 쉽다. 66년생 불빛을 무작정 따라가면 위험하다. 54년생 뜻에 맞는 아랫사람을 얻을 수 있다. 42년생 물질, 정신적인 풍요를 동시에 얻기란 어렵다. 30년생 너무 나서지 말고 사람들 뒤에서 몸을 숨겨라.

03년생 상황을 보고 상대의 기분을 헤아려 행동하라. 91년생 당면한 일 안일하게 대처 말 것. 79년생 동료나 친구들과 의기투합하니 힘이 솟는다. 67년생 작업의 분담이 이루어지면 효율성이 상승한다. 55년생 루머에 연루될 수 있지만 초지일관하면 풀린다. 43년생 자식도 머리가 크면 사소한 간섭은 피해야 좋다. 31년생 궁금한 것이 있다면 재빨리 해결하는 것이 좋다.

04년생 갑갑한 일도 차분함이 필요하다. 92년생 가까운 사이일수록 금전거래 하지 마라. 80년생 마음먹고 시작한 일이 생각보다 어렵다. 68년생 사방에 흩어진 인맥을 한곳에 집결시켜라. 56년생 인맥이 재천이니 마음을 편안히 먹어라. 44년생 권모술수에 능하면 재물은 얻는다. 32년생 주변정리는 소리 없이 차분히 진행하라.

05년생 가족을 위해 일찍 귀가하라. 93년생 알고도 모르는 척 넘어가는 것이 좋다. 81년생 배려는 한순간에 이루어지는 일이 아니다. 69년생 발전하고 싶지만 현실은 호락호락하지 않다. 57년생 겉으로 표현하면 몸도 마음도 편하다. 45년생 듣기에 거북한 말도 끝까지 경청해라. 33년생 누구나 입장을 뒤바꿔 생각하자.

06년생 끈기와 인내심이 요구되는 시기다. 94년생 주변이 시끄러워 신경 쓰일 운. 82년생 현실적인 사리판단을 내리길 바란다. 70년생 시간 분배를 잘하면 성과를 거둔다. 58년생 무리한 투자로 인한 금전손실이 우려된다. 46년생 상식이 통하는 사람과 일하면 속도가 빠르다. 34년생 하던 일에 작은 이익이 생기겠다.

95년생 어디든 장시간 머무르는 것은 좋지 않다. 83년생 돌아올 때와 떠날 때를 구별해라. 71년생 자기당착에 빠지면 헤어나기 힘들다. 59년생 비슷한 것들은 한곳으로 모아 처리하라. 47년생 외줄타기는 자제하고 안전한 곳으로 임하라. 35년생 부부또는 이성에 말조심하자.

백운철학원

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