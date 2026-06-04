유병재 회사 채용 공고 논란… "6개월 인턴인데 PM 포지션을 왜…"

유병재가 공동 설립한 콘텐츠 제작사 블랙페이퍼의 채용 공고가 논란이 되고 있다. 뉴시스

유병재가 공동 설립한 콘텐츠 제작사 블랙페이퍼의 채용 공고가 논란이 되고 있다.

근래 100억원 대의 매출을 올린 것으로 알려져 화제를 모으고 있는 유병재의 콘텐츠 제작사는 기획·마케팅·데이터 분석·영상 편집 기술 등의 역량을 갖춘 인재를 채용한다는 인턴 모집 공고를 냈다.

업무 포지션은 PM이며 주요 업무는 회사 공식 SNS 운영, MD·이모티콘 홍보 마케팅, 콘텐츠 성과 트래킹, 트렌드·레퍼런스 리서치 등이다.

유병재와 유규선이 공동 설립한 콘텐츠 제작사 블랙페이퍼. 유병재 인스타그램 캡처

해당 공고의 모집 조건은 6개월 동안 풀타임 근무가 가능한 자, 크리에이터 콘텐츠·예능·유튜브 문법에 익숙하고 평소 관련 콘텐츠를 즐겨 소비하는 자, 포토샵 등 기본 이미지 편집 툴 사용 가능한 자, 글쓰기·카피 감각이 있고 커뮤니케이션이 원활하신 자, 영상 편집 가능한 자 등을 꼽았다.

게다가 우대 사항은 사회관계망서비스(SNS) 채널 운영 또는 콘텐츠 제작 경험 있는 자, MD·굿즈·이모티콘·캐릭터 IP 카테고리에 관심이 많은 자, 데이터를 보고 콘텐츠 개선 포인트를 찾아본 경험이 있는 자, 블랙페이퍼 소속 아티스트와 자체 IP 콘텐츠를 평소 즐겨보신 자 등이 있다.

네티즌들이 부정적인 목소리를 내자 블랙페이퍼 측은 오해가 있었다며 해당 공고를 자사 홈페이지에서 내린 상태다. 유병재 인스타그램 캡처

이러한 내용이 온라인 커뮤니티를 통해 확산되자, 많은 네티즌들이 부정적인 목소리를 내고 있다.

“여러 방면에서 활동해야 하는데 포지셔닝을 보니 어마어마한 업무량이 예상된다. 그에 맞는 급여는 준비되어 있는가?”, “인턴 직급으로 해당 업무를 처리해야 하는 게 회사 시스템상 맞나”, “이게 바로 ‘열정페이’라는 거다”, “인턴 후에 정규직 전환하는 조건도 없다는 게 참혹하다” 등 사실상 ‘경력직’에게 요청하는 업무량과 포지셔닝을 인턴에게 요구하면서 그에 맞는 합당한 대우는 해주지 않는다는 것이 골자다.

블랙페이퍼 유규선 대표는 지난 3일 일간스포츠에 “오해의 소지가 있게 작성된 것 같다”며 “해당 공고는 수정 및 내릴 예정”이라는 입장을 밝혔다. 이후 블랙페이퍼 자사 홈페이지에서는 해당 채용 공고가 내려간 상태다.

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