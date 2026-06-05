폭염에도 긴팔만 찾는 이유…MZ세대가 주목한 ‘살안타템’ 열풍 [트렌드]

한낮 기온이 30도를 웃도는 폭염이 이어지면서 여름철 패션 공식도 달라지고 있다. 과거 민소매와 반소매 등 피부 노출을 늘려 더위를 피했다면, 최근에는 자외선을 막으면서 시원하게 착용할 수 있는 린넨 셔츠와 시스루 가디건 등 이른바 ‘살안타템’이 대표 패션 아이템으로 주목받고 있다.

젊은 층을 중심으로 이른바 '살안타템'에 대한 수요가 늘고 있다. 클립아트코리아 제공

5일 카카오스타일이 운영하는 지그재그에 따르면 최근 한 달간(5월2일~6월1일) ‘살안타템’ 관련 상품 거래액은 전년 대비 25% 증가했다. 대표적으로 얇은 여름 가디건이 176%로 늘었고, △시스루 니트 83% △여름 바람막이 74% △오버핏 셔츠 74% △여름 니트 42% △여름 긴팔 60% 등 증가세를 보였다.

같은 기간 29CM에서도 ‘살안타템’ 관련 키워드 상품 거래액은 전년 대비 367% 증가했다. 품목별로는 린넨 니트와 린넨 가디건, 시스루 가디건, 시어서커 셔츠 성장세가 두드러졌다.

SPA 브랜드의 여름 상품도 빠르게 반응하고 있다. 이랜드월드가 운영하는 스파오(SPAO)의 경우 같은 기간 ‘살안타템’ 관련 매출이 전월 대비 17% 늘었다. 스파오는 △여름용 후드 가디건 △썸머 가디건 △라운드넥 미니 케이블 반팔 가디건 △썸머 골지 가디건 △보트넥 루즈핏 니트 △썸머 케이블 반팔 니트 등 다양한 제품군을 선보이며 소비자 공략에 나서고 있다.

자외선을 차단할 수 있는 잡화 판매량도 늘었다. W컨셉에서는 지난달 1일부터 17일까지 나일론, 메쉬, 위빙백, 젤리슈즈 등 여름 잡화 매출이 전년 대비 20% 증가했다. 특히 위빙백 검색량은 300% 급증했고, 젤리슈즈는 85%, 망사·메쉬 슈즈는 40% 늘었다. 젤리슈즈는 플랫뿐 아니라 클로그, 슬리퍼, 샌들 등 다양한 형태로 확장되며 여름 대표 아이템으로 자리 잡고 있다. 우양산과 선글라스 등 자외선 차단용 패션 잡화 수요도 꾸준히 증가하는 추세다.

스파오(SPAO) 제공

업계는 이른 무더위와 소비 트렌드 변화가 맞물린 결과로 보고 있다. 여름철 폭염과 자외선이 강해지면서 피부를 보호할 수 있는 기능성 패션에 대한 관심이 높아졌고, 단순히 시원함만 추구하던 과거와 달리 건강과 실용성까지 고려하는 소비 성향이 확산하고 있다는 것이다.

유통업계도 관련 기획전과 프로모션을 확대하고 있다. 29CM는 오는 20일까지 ‘썸머 시그널’을 통해 나이키를 비롯해 르바, 오어, 앤아더스토리즈, 포 유어 아이즈 온리 등 국내외 브랜드의 여름 의류와 잡화를 선보인다. W컨셉 역시 오는 24일까지 라피아·위빙·나일론 소재 가방과 샌들·뮬·메쉬 슈즈 등을 제안하는 여름 잡화 기획전을 운영한다.

업계 관계자는 “강한 자외선과 실내 냉방에 대비할 수 있는 얇은 겉옷 수요가 꾸준히 늘고 있다”며 “앞으로도 기능성과 스타일을 모두 만족시키는 여름 패션 아이템이 인기를 이어갈 것”이라고 말했다.

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