지방선거 역사 새로 썼다…국내 첫 ‘10선 기초의원’ 누구? [6·3의 선택]

국내 역사상 최초로 ‘10선 기초의원’이 탄생했다. 주인공은 제9회 전국동시지방선거 경북 안동시 라선거구에서 당선된 무소속 이재갑(72) 안동시의원이다.

이재갑 안동시의원 당선인. 안동시의회 제공

이번 당선으로 이 당선인은 39년에 달하는 전무후무한 대기록을 쓰게 됐다. 9선 기초의원으로 보낸 35년에 향후 4년을 더해 40년 가까이 기초의원 신분을 유지하게 됐다. 지방선거 횟수로는 이번이 제9회지만 그는 10선 의원이다. 31년만의 풀뿌리 민주주의 부활로 1991년 치러진 구·시·군의회의원선거에서 당선된 데 이어 1995년부터 이번까지 9번의 전국동시지방선거에서 연이어 당선증을 손에 쥐었다.

이번 10선 기초의원 타이틀은 두 사람이 차지할 수도 있었다. 전남 영광군의회 강필구(75·민주당) 의원이 이번에 10선 도전을 앞두고 있었으나 불출마를 선언해 주인공은 이 당선인이 됐다.

지방선거는 물론 대통령과 국회의원 선거 등 다른 선거에서도 10선이 없다는 점을 고려하면 이 당선인의 기록은 상당 기간 깨기 어려워질 가능성이 크다. 고 김영삼 전 대통령과 고 김종필 전 총리도 9선 국회의원을 하는 데 그쳤다.

이 당선인은 정당 공천이 없었던 1991년 첫 선거부터 제4회 지방선거까지는 소속이 없었고 제5회 때 모 정당에 몸을 담기도 했으나 6회 중반에 다시 무소속으로 돌아갔다. 또한 이재명 대통령이 성남시장으로 재직할 당시 고향인 안동으로 초청해 강연을 주선하기도 했다.

이 당선인은 “35년을 했는데 또 하려니 두려운 마음도 든다”면서 “그래도 고향의 어려움을 알고 민심에 늘 귀 기울이는 사람이 의회에 있어야 하지 않겠나 싶어 용기를 냈다”고 당선 소감을 말했다.

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