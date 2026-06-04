“소속사가 가지 말라 해도 간다”…박지훈, 내년 해병대 도전 선언

가수 겸 배우 박지훈이 해병대 수색대 입대에 대한 의지를 드러냈다. 그는 “내년에는 반드시 가겠다”면서 군 복무 계획을 구체적으로 언급했다.

박지훈은 최근 서울 안국동의 한 카페에서 티빙 오리지널 시리즈 ‘취사병 전설이 되다’ 관련 인터뷰를 진행했다.

인터뷰에서 그는 입대 계획을 묻는 질문에 “해병대에 지원할 수 있는 나이가 내년까지인 만큼 더 이상 미루고 싶지 않다. 내가 덜 힘들 때 빨리 다녀오는 게 맞는 것 같다”고 말했다.

평소 연예계 대표 밀리터리 마니아로 알려진 박지훈은 그동안 여러 차례 해병대 수색대에 대한 관심을 드러내왔다. 이날도 그는 “수색대에 지원해 시험을 볼 생각”이라며 “만약 떨어지더라도 해병대는 무조건 가고 싶다”고 덧붙였다.

티빙 ‘취사병 전설이 되다’의 박지훈. 티빙

박지훈은 “어차피 다녀와야 한다면 조금 더 힘든 곳에서 많은 것을 배우고 오자는 생각이 있다”고 설명했다. 이어 “시험을 거쳐 자원해서 들어가는 부대인 만큼 특별한 경험을 할 수 있고 배울 점이 있을 것 같다”며 “강하 훈련이나 레펠, 헬기에서 내려오는 훈련 등도 직접 경험해보고 싶다”고 말했다.

그는 “(소속사가) 가지 말라고 해도 그냥 갈 거다. 내년에 갈 거다. 그렇게 기사에 적어 달라”고 재차 강조했다.

박지훈은 현재 방송 중인 ‘취사병 전설이 되다’에서 강림소초 취사병 강성재 역을 맡아 군 생활을 간접 체험한 바 있다.

그는 “촬영을 하면서 군 생활을 잠깐 경험해보긴 했지만 실제와 비교할 수는 없을 것”이라며 “KCTC 훈련 장면을 찍을 때는 핫팩을 붙이지 않으면 동상이 올 것처럼 추웠다”고 회상했다. 그러면서도 “총을 들고 연기하면서 혼자 조준 자세도 취해보고 뛰어다니며 놀 정도로 재미있었다”고 돌아봤다.

또한 취사병의 고충에 대해서도 언급했다. 박지훈은 “남들보다 더 일찍 일어나고 더 늦게 퇴근하는 취사병들이 정말 힘들겠다는 생각이 들었다”며 “소규모 부대도 쉽지 않은데 수백 명의 식사를 책임지는 큰 부대 취사병들은 더욱 고생이 많을 것”이라고 말했다.

입대 이후 활동 계획에 대한 생각도 밝혔다. 그는 “요즘은 입대 전에 작품을 미리 촬영해두고 군 복무 중 공개되는 경우가 많다”며 “팬들이 ‘벌써 새 작품이 나왔네’라고 느낄 수 있을 정도로 활동 공백을 최소화할 수 있다면 가장 좋을 것 같다”고 전했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지