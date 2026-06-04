[6·3 지선] 靑참모들 엇갈린 성적표…김남준·김남국 국회 입성

이재명 정부 청와대 출신 인사들이 6·3 지방선거와 국회의원 재·보궐 선거에서 엇갈린 성적표를 받아들게 됐다.



이번 선거에서 공식 후보로 등록한 청와대 출신 인사는 모두 7명이다.

김남준(왼쪽), 김남국, 연합뉴스·김남국 캠프 제공

우상호 전 정무수석(강원지사), 하정우 전 AI미래기회수석(부산 북갑), 김병욱 전 정무비서관(경기 성남시장), 김남준 전 대변인(인천 계양을), 전은수 전 대변인(충남 아산을), 김남국 전 국민디지털소통비서관(경기 안산갑), 손화정 전 국민통합비서관실 행정관(인천 영종구청장) 등이다.



이 가운데 민주당 '1호 단수공천'으로 스윙보터 지역인 강원도에 출마한 우상호 전 수석은 재선에 도전한 국민의힘 김진태 후보를 접전 끝에 꺾고 도지사에 당선됐다.



손화정 후보 역시 영종구청장 선거에서 국민의힘 김정헌 후보를 눌렀다.



국회 입성에 성공한 참모들도 나왔다.



우선 '이재명의 입'으로 불리는 김남준 전 대변인은 이 대통령의 지역구였던 인천 계양을에서 일찌감치 당선을 확정 지었다.



전은수 전 대변인도 강훈식 대통령 비서실장의 지역구인 충남 아산을에서 국민의힘 김민경 후보를 제치고 승리했다.



핵심 친명(친이재명) '7인회' 중 한 명인 김남국 전 비서관은 경기 하남갑에서 당선돼 국회 복귀에 성공했다.



반면 같은 '7인회' 소속이었던 김병욱 전 비서관은 성남시장 선거에서 국민의힘 신상진 후보에게 패배했다.



이 대통령이 성남시장 출신이라는 점에서 여권으로서는 뼈아픈 패배라는 평가도 나온다



그는 페이스북 글에서 "기대에 부응하지 못한 이번 결과는 저의 부족함 때문이며 제 책임"이라고 말했다.



최대 관심 지역으로 꼽혔던 부산 북갑 국회의원 보궐선거에서는 하정우 전 AI 미래기획수석이 낙선했다.



앞서 이 대통령은 하 전 수석의 총선 출마설이 나올 때 공개적으로 "작업 들어온다고 넘어가면 안 된다"고 언급한 바 있다.



이처럼 우여곡절을 거치면서 국회 입성을 모색했으나, 이른바 손 털기 논란, 오빠 논란 등에 휩싸인 데다가 선거 전 자체가 보수 후보 간 단일화 문제 등에 초점이 맞춰지면서 고전했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지