‘클래식 레저’라더니…개미 골퍼 울린 16조 ‘접대 골프’의 진짜 얼굴 [권준영의 머니볼]

개미 골퍼들이 대거 이탈했지만 골프장은 오히려 더 잘 돌아간다. 줄어든 수요의 빈자리는 ‘접대 골프’라는 다른 형태의 수요가 채우고 있다.

최근 한국 골프 시장은 단순한 수요·공급 논리만으로 설명되기 어렵다. 개인 레저 수요는 줄고 있지만 기업 중심 이용은 여전히 견조하기 때문이다.

그 중심에는 기업 활동에 깊숙이 자리 잡은 ‘접대 골프’가 있다. 골프장은 이제 단순한 스포츠 시설을 넘어, 기업의 의사결정과 정보 교환이 오가는 ‘비공식 업무 공간’으로 이동하고 있다.

위 사진은 AI(인공지능)를 활용해 생성된 가상의 이미지입니다. 구글의 AI Gemini 생성 이미지

4일 국세청 기업경비 및 접대 관련 세무 통계와 국회 기획재정위원회 자료 등을 종합하면 국내 기업 접대비 규모는 약 16조원 안팎으로 추정된다. 단순한 비용 총액이 아니라, 한국 기업의 의사결정 구조가 여전히 관계 중심 네트워크에 깊게 연결돼 있다는 의미다.

접대비는 겉으로는 마케팅 비용처럼 보이지만, 실제로는 산업 구조에 따라 고정비 성격을 띠는 경우가 많다. 특히 건설·제조·금융처럼 프로젝트 단위 수주 구조가 강한 산업에서는 거래의 성사 자체가 관계 네트워크에 의해 좌우되기도 한다.

이 가운데 실제 기업 접대 활동에서 상당한 비중을 차지하는 항목 중 하나가 골프다. 관련 업계 및 세무 기반 추정에 따르면 골프 관련 지출은 연간 약 2조원 안팎 규모로 형성돼 있다.

식사나 회식과 달리 골프는 일정 시간 동안 외부 환경을 차단한 상태에서 관계를 유지하는 ‘구조적 장치’로 작동한다. 골프의 특수성은 여기에 있다. 4~5시간 동안 이어지는 일정, 4인 1조 중심의 구성, 코스 이동에 따른 자연스러운 분리와 결합 구조가 동시에 작동하면서 대화는 끊기지 않지만 외부 개입은 차단된다. 기업 내부에서는 이를 ‘장시간 폐쇄형 네트워킹 공간’으로 부르기도 한다.

이 때문에 골프장은 단순한 레저 시설보다 의사결정이 이뤄지는 공간에 가깝다. 회의실처럼 정해진 시간에 시작해 끝나는 것이 아니라, 이동과 대화가 이어지는 과정에서 자연스럽게 판단과 협상이 이뤄지는 방식이다.

실제 이용 행태에서도 이런 특성이 드러난다. 금융권과 카드업계 집계 자료에 따르면 골프장 법인카드 결제의 약 60~65%는 평일에 집중돼 있다. 골프장이 주말 중심의 여가 공간이라기보다 기업 활동의 연장선에서 활용되고 있음을 보여주는 대목이다.

문제는 이런 수요가 일반 레저 소비보다 가격에 둔감하다는 점이다. 개인 골퍼는 비용이 오르면 이용을 줄이거나 스크린골프·해외 골프로 이동할 수 있지만, 기업 접대 수요는 관계 유지와 영업 활동의 성격이 강해 가격 변동에 상대적으로 덜 민감하다.

이런 이용 방식은 골프장 가격을 지지하는 배경으로 작용한다. 한국레저산업연구소(서천범 소장) 자료에 따르면 2026년 기준 골프장 이용료는 이미 '20만~30만원대 고착 구간'에 들어섰다. 대중형 골프장은 카트비와 캐디피를 포함한 1인 기준 주중 22만9000원, 주말 27만3000원 수준이다. 회원제 골프장의 비회원 이용자는 주중 28만2000원, 주말 33만3000원까지 올라간다.

가격은 일정 구간에 머물러 있지만 쉽게 내려오지 않는다. 2020년 대비 2026년 사이 그린피 인상률은 회원제 비회원 기준 주중 24.2%, 주말 20.2%, 대중형 골프장은 주중 28.3%, 주말 20.2% 상승했다. 수요가 줄어드는 구간에서도 가격 조정은 나타나지 않았다. 완만한 인상 흐름이 이어지고 있는 셈이다.

위 사진은 AI(인공지능)를 활용해 생성된 가상의 이미지입니다. 구글의 AI Gemini 생성 이미지

이 구조적 차이는 일본에서 더욱 뚜렷하게 드러난다. 일본은 ‘버블 붕괴’ 이후 기업 접대 문화가 축소되면서 골프 시장이 개인 중심으로 재편됐다. 법인 수요 감소는 셀프 플레이 확산으로 이어졌고, 이는 가격 흐름 자체를 바꿔버렸다.

현재 일본 대도시 인근 골프장의 주말 이용료는 약 8000엔~1만2000엔(약 7만~10만원), 평일에는 약 5000엔 수준까지 내려간다. 한국과 비교하면 약 3분의 1 수준이다.

핵심은 물가가 아니라 구조다. 한국과 일본을 가르는 결정적 변수는 접대 골프라는 법인 수요 구조의 지속 여부다. 일본에서는 이 흐름이 해체되면서 골프가 개인 스포츠로 재편됐고, 가격도 그에 맞춰 재조정됐다. 반면 한국은 여전히 기업 의사결정과 골프가 맞물린 상태가 유지되고 있다.

한국 골프 시장은 단일한 소비 시장이 아니다. 개인 수요는 줄어들고 있지만 기업 수요는 유지되며, 전체 이용량은 감소해도 핵심 수요는 특정 시간대와 방식에 집중되는 ‘이중 구조’로 굳어지고 있다. 그렇기 때문에 가격은 수요 감소만으로는 쉽게 움직이지 않는다. 시장은 단순한 균형이 아니라 기존 틀 위에서 유지되고 있다.

한국 골프 시장은 레저의 논리로 시작해 비즈니스의 구조로 수렴한다. 거래되는 핵심 가치는 그린피의 단가가 아니라 외부와 차단된 시간과 관계의 총량이다. 골프장은 여전히 레저 시설의 외피를 쓰고 있지만, 그 성격은 이미 기업 의사결정의 인프라로 자리 잡고 있다.

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