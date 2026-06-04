국힘, 선관위 항의방문…"선거무효소송 내고 개표 참관인 철수"

국민의힘은 6·3 지방선거 본투표일인 3일 투표용지 부족 사태가 발생하자 심야에 중앙선거관리위원회를 항의 방문해 개표 중단을 압박하며 재선거를 요구했다.



국민의힘은 개표를 중단하지 않을 경우 자당 소속 투표 참관인을 모두 철수시키겠다고 밝혔으며, 선거무효소송 제기도 예고했다.

국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장이 6·3 지방선거 본투표일인 3일 투표용지 부족 사태와 관련해 경기 과천 중앙선거관리위원회에서 노태악 위원장과의 면담을 마친 뒤 취재진 앞에서 브리핑하고 있다.

장동혁 상임선거대책위원장 등 지도부는 이날 오후 10시30분 경기도 과천의 중앙선관위를 찾아 허철훈 사무총장을 만나 "투표용지 부족은 독일, 미국 판례에 비춰봐도 당연히 선거 무효 사유"라고 말했다.



장 위원장은 "개표방송 이후 투표한 분들은 이미 개표방송에 영향을 받았을 것"이라며 "이것(투표용지 부족)이 어떤 영향을 미쳤는지 전혀 가늠할 수 없는 상황이며 이미 선거 자체가 심각하게 오염됐기 때문에 재선거를 실시해야 하는 사안"이라고 목소리를 높였다.



그는 "전국에 이와 유사한 사례가 얼마나 있었는지 파악될 때까지 전국 모든 개표를 중단해야 한다"며 "그렇지 않으면 국민의힘은 전국의 개표 참관인들을 모두 철수시키겠다"고 경고했다.



또 "이 정도의 심각한 문제가 발생했으면 선관위원 전원이 사퇴하거나 탄핵 사유"라고 질타했다.



이에 대해 허철훈 선관위 사무총장은 "지금 (개표 중단을) 하기 어렵다는 생각"이라고 말했다.



그러자 장 위원장은 "그러니까 중앙선관위에서 빨리 중단시키라는 것"이라며 "답변할 권한이 없다면 선관위원장 나오라고 하라"고 언성을 높였다.



이에 허 사무총장은 잠시 이석해 노태악 선관위원장을 만나고 돌아와 "(개표 중단에 대해) 말씀드렸는데 위원장 혼자 결정할 사항이 아니라고 한다"며 "12시에 긴급 위원회를 소집한다"고 말했다.



격앙된 얼굴의 장 위원장은 자리를 박차고 일어나 직접 노 위원장의 집무실을 찾았다.



선관위 직원들이 노 위원장의 방 앞에서 몸으로 장 위원장의 진입을 막자 김장겸 의원, 휠체어를 탄 최보윤 의원 등이 "비키세요" 등을 외치며 길을 텄다.



장 위원장은 오후 11시4분께 노 위원장 방에 들어가 23분 만인 11시27분 밖으로 나왔다.



그는 취재진과 만나 "중앙선관위원장에게 개표 중단을 요구했지만, 돌아온 답변은 '서울시선관위에서 결정할 문제고, 중앙선관위 권한이 아니다'라는 것이었다"며 "선거무효소송을 준비 중"이라고 말했다.



장 위원장과 김장겸·최보윤·박준태 의원, 김민수 최고위원 등은 이후 곧장 서울 종로구에 있는 서울특별시선거관리위원회로 이동했다.



한편 국민의힘은 중앙선관위원 전원에 대한 탄핵 추진도 검토하고 있다.



당 법률자문위원장을 지냈던 주진우 의원은 페이스북을 통해 "탄핵안을 직접 발의하겠다"며 "당장 개표를 중단하고 노태악 위원장을 포함해 선관위원 전원 사퇴하라"고 썼다.



나경원 의원은 페이스북 글에서 "어떤 사과나 변명도 소용없다. 즉각 개표를 중단하라. 독일 판결처럼 승패 영향과 상관없이 무조건 재선거해야 한다고 요구했고, 선거대책본부장인 정희용 의원도 입장문에서 "중앙선관위원장은 사퇴로 책임지는 모습을 보이라"고 압박했다.

<연합>

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