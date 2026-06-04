“이변 없었다” 이철우 압도적 지지로 경북도지사 3선 안착 [6·3의 선택]

6·3 지방선거 경북도지사 선거에서 국민의힘 이철우 후보의 당선이 확실시됐다. 지상파 방송 3사의 출구조사 발표 시점부터 여유 있게 상대 후보를 앞서간 이 후보는 개표가 진행되는 동안에도 격차를 유지하며 승기를 잡았다. 이번 당선으로 이 후보는 경북도지사 3선 고지에 오르게 됐다.

3일 경북도지사 선거에서 이철우 국민의힘 후보가 당선이 유력한 것으로 나타나자 선거캠프에서 건넨 꽃다발을 목에 걸고 환호하고 있다.

이 같은 결과는 현직 도지사로서 그동안 다져온 도정 수행 능력과 지역 내 높은 인지도가 바탕이 된 것으로 보인다. 저출생과 인구 감소 등 지역 소멸 위기가 심화되는 상황에서 도민이 급격한 변화보다는 기존 정책의 연속성과 도정의 안정을 선택했다는 분석이 나온다. 당선이 유력해진 후 이 후보는 지지자들에게 감사를 전하며 “이번 선거 결과는 경북을 대한민국 지방시대의 중심축으로 키워내라는 도민들의 뜻”이라고 소감을 밝혔다.

이 후보는 당선 인사를 통해 선거운동 기간 현장에서 청취한 민심을 먼저 언급했다. 그는 “도민들의 손을 잡으며 느낀 삶의 무게가 가볍지 않았다”며 청년 일자리 부족과 노인 돌봄 문제, 소상공인과 농어민의 생계 불안 등 현장의 목소리를 향후 도정에 적극적으로 반영하겠다는 뜻을 피력했다.

제9회 동시지방선거일인 3일 이철우 국민의힘 경북지사 후보가 경북 안동시 선거사무실에서 당선이 유력한 것으로 나타나자 꽃다발을 받고 환호하고 있다. 뉴스1

앞으로 4년간 이 후보가 이끌어갈 도정의 핵심 추진 과제는 대구경북 행정통합과 통합신공항 건설이 될 전망이다. 이 후보는 그동안 수도권 집중 현상에 대응하기 위해 독자적인 분권 모델이 필요하다고 공언해 왔다. 행정통합 과정에서 불거질 수 있는 시도민의 의견차를 조율하고 실무적인 난제를 풀어내는 일이 향후 도정의 주요 시험대가 될 것으로 보인다.

경제 분야에서는 전통적인 농업 구조를 바꾸는 농업 대전환과 스마트팜 확대, 첨단 기술 산업 유치 등을 주요 과제로 꼽았다. 이를 통해 청년층이 지역에 정착할 수 있는 정주 여건과 일자리를 만들겠다는 구상이다.

선거 과정에서 엇갈린 지역 내 민심을 수습하는 것도 이 후보의 몫이다. 이 후보는 “선거 기간의 대립은 뒤로하고 이제는 오직 경북의 미래를 위해 힘을 모아야 할 때”라며 통합을 강조했다. 여기에 권역별 균형발전과 함께 산불을 포함한 재난 피해 지역에 대한 실질적인 지원도 지속하겠다고 덧붙였다.

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