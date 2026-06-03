[6·3 지선] '대기표 배부' 잠실7동 제2투표소, 22시까지 연장

6·3 지방선거 본 투표일인 3일 투표용지 부족 사태를 겪은 서울 송파구의 투표소가 결국 오후 10시까지 투표 마감 시각을 연장했다.



연합뉴스 취재에 따르면 송파구 잠실7동2투표소는 대기표를 발부받은 인원에 한해 투표 종료 시각을 오후 6시에서 오후 10시까지 미루기로 했다.

'대기표 배부' 잠실7동 제2투표소, 22시까지 연장. 연합뉴스

앞서 국민의힘 서울시당은 언론 공지를 통해 '용지 부족으로 유권자들이 대기하는 와중에도 선거관리위원회가 이곳의 투표함을 회수하려 한다'고 알리는 등 반발했다.



해당 투표소는 국민의힘 인사들 항의 방문이 이어지던 와중 투표 시간을 연장해 오후 6시 전 줄섰지만 용지가 없어 기다린 유권자들의 투표권을 최대한 보장하기로 했다.



이 투표소의 선거 사무원들은 대기표를 받은 일부 인원이 투표하지 않았다며 인근 아파트 단지에 투표를 독촉하는 방송을 해달라고 부탁하기도 했다.



이에 따라 개표도 지연되는 수순이다.



현장을 찾은 일부 시민은 해당 투표소를 통한 투표는 무효가 돼야 한다고 강하게 항의했다.



한 시민은 다른 시민들을 향해 "투표함 반출을 막아야 한다"고 주장하기도 했다.

<연합>

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