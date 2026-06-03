이번엔 티빙이 뚫렸다…회원ID·전화번호 등 회원정보 유출

CJ ENM의 온라인동영상서비스(OTT) 티빙이 인가되지 않은 접근으로 인해 회원의 개인 정보가 유출됐다고 홈페이지를 통해 밝혔다. 해킹 대응 관련 부처인 과학기술정보통신부와, 한국인터넷진흥원(KISA)는 즉각 조사에 착수했다.

3일 티빙에 따르면 유출된 개인 정보는 회원 ID, 성명, 생년월일, 성별, 전화번호, 이메일 등이다. 티빙은 “주민등록번호, 결제 관련 유효 정보는 보유하고 있지 않아 유출대상이 아니다”고 설명했다.

티빙이 인가되지 않은 접근으로 인해 회원의 개인 정보가 유출됐다고 홈페이지를 통해 밝혔다. 티빙 홈페이지 화면 갈무리

다만 티빙은 구체적 유출 규모는 밝히지 않았다. 티빙은 “사고를 인지한 즉시 보안 조치를 강화하고 지속적인 모니터링을 수행하고 있다”며 “피해 예방을 위해 티빙과 동일한 계정 정보를 사용하는 다른 서비스의 비밀번호를 변경할 것을 권장한다”고 전했다.

사고소식을 접한 이후 과기정통부와 KISA는 티빙 측에 자료 보전을 요구했으며 사고 원인과 피해 규모에 대한 조사를 진행했다. 침해사고 조사 심의위원회를 긴급 개최한 결과 이번 사고가 중대한 사고에해당해 민관합동조사단 구성이 필요하다는 결론이 나왔다. 이에 과기정통부는 심의결과를 토대로 조사단을 구성하기로 결정했다.

조사단에는 과기정통부와 KISA 외에도 포렌식과 클라우드 서비스 등 민간 전문가가 포함됐다. 과기정통부는 스미싱과 같은 2차 피해가 발생하는 일을 방지하기 위해 보호나라누리집에 대국민 보안공지를 진행했다. 공지에 따르면 피해보상, 피해사실 조회, 환불 등 키워드를 이용한 보이스피싱이나 악성앱 설치가 예상되는 만큼 사용자의 주의가 필요한 상황이다.

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