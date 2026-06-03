[6·3 지선] 한동훈 캠프 3사 출구조사에 '긴장'…JTBC 예측조사엔 '환호'

부산 북갑 국회의원 보궐선거가 치러진 3일 무소속 한동훈 후보 캠프에는 방송사 출구조사 결과 발표를 보고 긴장과 환호가 이어졌다.
한 후보 캠프 관계자와 지지자들은 이날 오후 6시 부산 북구 한진빌딩에 마련된 선거사무소에서 개표 방송을 지켜보다가 더불어민주당 하정우 후보에 근소한 차이로 뒤지는 방송 3사 출구조사 결과가 발표되자 긴장감을 감추지 못했다.
한 후보가 크게 앞설 것으로 기대했던 지지자들은 아쉬운 표정을 짓기도 했고, 걱정스러운 눈빛으로 TV 화면을 응시하는 모습도 눈에 띄었다.
일부 지지자는 분위기를 띄우려는 듯 한 후보의 이름을 연호하며 "이긴다"라고 큰 소리로 외쳤다.
방송 3사 출구조사에서 한 후보는 41.6%로 하 후보(42.6%)에 1%포인트 뒤졌다.
그러나 한 후보가 하 후보를 앞서는 JTBC 예측조사 결과 발표에 한 후보 캠프는 박수와 환호로 가득 찼다. 지지자들은 주먹을 흔들며 한 후보의 이름을 연호했다.
JTBC 예측조사 결과 한 후보는 48.1%로 하 후보(37.6%)를 10.5%포인트 앞섰다.
선거사무소에 나온 한 후보는 침착한 표정을 유지하며 지지자들과 개표 방송을 시청하다가 자리를 떴다.
<연합>
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