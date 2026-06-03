송파구서 투표용지 부족 수백명 대기…투표 중단 사태

6·3 지방선거 본투표일인 3일 서울 송파구 잠실 일대 일부 투표소에서 투표용지가 동나 100여명씩 줄을 서는 등 혼란이 빚어지고 있다.



연합뉴스 취재를 종합하면 이날 오후 1시부터 잠실2동6투표소 등지에서 투표용지가 부족해 유권자들이 대기하는 상황이 이어지고 있다.

[촬영 양수연]

오후 4시 30분부터는 아예 투표가 진행되지 않는 상황인 것으로 전해졌다. 상당수 유권자는 기다리다가 돌아가는 경우가 속출한 것으로 파악됐다.



현장 선거사무원들은 "선관위 처분을 기다리고 있다"고 안내 중이다.



일부 유권자는 투표 부족으로 인해 투표권을 행사하지 못할 것을 우려해 강하게 항의하고 있다.



한 유권자는 "오후 6시 넘어서 투표소에 온 사람과 기다리는 사람을 어떻게 구분할 수 있느냐"고 관리원에게 따지기도 했다.



잠실2동 6투표소뿐 아니라 가락2동 3투표소를 비롯해 최소 투표소 4곳에서 동일한 상황이 벌어지는 것으로 파악됐다.

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중앙선거관리위원회는 언론 공지를 통해 "제9회 지방선거 투표율이 지난 선거보다 높아서 송파구 일부 투표소에서 준비된 투표용지가 부족해졌다. 현재 송파구 선관위에서 해당 투표소로 용지를 이송 중"이라고 밝혔다.



그러면서 "대기 중인 유권자는 투표 마감시각이 지나더라도 정상적으로 투표할 수 있으니 용지가 부족해 오늘 투표가 불가능한 것이라는 오해가 없으시길 바란다"고 전했다.

<연합>

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