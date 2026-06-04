[이코노 브리핑] 輸銀, 삼성전자 협력사 컨설팅 지원 외

輸銀, 삼성전자 협력사 컨설팅 지원

한국수출입은행은 베트남에 진출한 삼성전자 중소·중견 협력사 11곳이 현지에서 재생에너지를 확보할 수 있도록 컨설팅 비용을 지원한다고 3일 밝혔다. 수은은 이를 위해 삼성전자, 삼성전자 협력사 대표인 파트론과 업무협약을 맺었다. 협약을 통해 협력사 11곳은 현지에서 재생에너지를 공동구매하는 전력구매계약(PPA)을 추진한다.

세화학원, 하도급대금 미지급 제재

공정거래위원회는 학교법인 세화학원이 세화고등학교 절개지 위험구간 보강공사를 발주하면서 하도급업체에 지급해야 할 대금 2640만원을 지급하지 않은 행위에 대해 시정명령(재발방지명령)을 결정했다고 3일 밝혔다. 세화학원은 원사업자 A사에 공사를 도급했고, A사는 도급공사 중 토공사를 B사에 하도급했다. 하지만 세화학원은 공사 하자를 이유로 마지막 잔금 2640만원을 지급하지 않았다.

작년 실손보험 적자 1.87조로 확대

신의료기술과 도수치료 등 일부 비급여 항목의 치료비가 급증하면서 지난해 실손의료보험의 적자폭이 크게 확대됐다. 3일 금융감독원에 따르면 지난해 실손보험은 1조8700억원 적자를 기록해 전년 대비 손실 규모가 15.6% 커졌다. 발생손해액을 보험료수익으로 나눈 경과손해율은 101.0%로 2023년 이후 다시 100%를 넘어섰다. 한편 자기부담률이 비급여 30%로 높게 설정된 4세대 실손보험 계약 건수가 처음으로 자기부담률이 낮은 1세대 계약을 추월했다.

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