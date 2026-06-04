삼성重 ‘바다 위 데이터센터’ 시장 공략

삼성중공업이 ‘바다 위의 데이터센터’로 불리는 부유식 데이터센터(FDC?사진) 시장 선점을 위해 드라이브를 걸고 있다.

삼성중공업은 그리스 아테네에서 열린 세계 최대 선박 박람회 ‘포시도니아 2026’에서 그리스 해운업체인 캐피탈과 영국 선박 인증기관 로이드선급과 ‘FDC 3자 사업 협약’을 체결했다고 3일 밝혔다.

삼성중공업은 FDC 건조 분야를 담당하고 캐피탈은 프로젝트 발굴과 투자를, 로이드선급은 FDC 규제 대응을 각각 맡는다. 이와 별도로 대만 타이베이에서 열린 정보통신 박람회인 ‘이노베이트 APAC 2026’에서 미국 인공지능(AI) 서버 전문업체인 수퍼마이크로와 공동개발 협력(JDP)을 맺었다. 해상에 설치되는 데이터센터는 진동과 경사, 염분에 노출된 환경 등 육상과 다른 운용 조건을 갖춰 AI 서버의 안정적인 운영을 위한 기술 검증이 필요하다. 삼성중공업은 해상 위치 제어, 염분·습도 차단 기술을 개발하고 수퍼마이크로는 수상 환경에서의 AI 서버 운용 조건을 검증할 계획이다.

최성안 삼성중공업 대표는 “바다 위 데이터센터는 조선·해운업에 열려 있는 기회의 시장”이라며 “글로벌 협력을 통해 FDC 시장에 선제적으로 진입해 독보적인 입지를 구축하겠다”고 말했다.

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