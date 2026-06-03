선관위, '가상자산 신고 누락 의혹' 유정복 경찰에 고발

'가상자산 신고 누락' 의혹을 받는 국민의힘 유정복 인천시장 후보가 경찰에 추가 고발됐다.



3일 중앙선거관리위원회에 따르면 인천시선거관리위원회는 지난 1일 공직선거법 위반 혐의로 유 후보에 대한 고발장을 인천경찰청에 제출했다.

국민의힘 유정복 인천시장 후보. 연합뉴스

유 후보는 후보자 재산 신고 과정에서 재산을 허위로 신고한 혐의를 받는다.



중앙선관위는 전날 유 후보 배우자의 재산액이 기존에 기재된 4억3천988만원이 아닌 약 5억1천857만원으로, 유 후보 재산액 합계(가족 재산 포함)는 18억4천472만원이 아닌 약 19억2천297만원으로 기재돼야 한다고 공고했다.



앞서 더불어민주당 박찬대 인천시장 후보 선거대책위원회는 유 후보 부부를 공직선거법과 공직자윤리법 위반 혐의로 고발했고, 유 후보 선거대책위원회는 이번 의혹을 제기한 관련자들을 허위 사실 등 혐의로 맞고발했다.



이 사건을 수사 중인 인천경찰청 반부패수사대는 선관위 고발 사건도 기존 사건과 병합해 수사할 예정이다.



앞서 한 매체는 유 후보 배우자가 가상자산 2만1천개를 보유하면서도 이를 해외 거래소로 이전해 지방선거 후보자 재산 신고에서 누락했다는 의혹을 제기했다.

<연합>

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