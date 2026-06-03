“한국 온 지 19년 만에 첫 투표”…인도 이주민 여성의 설레는 한 표

3일 오전 경기 구리시 구리시청 투표소에서 인도 출신 이주민 여성 로슬린이 한국에서 첫 투표를 행사한 후 인증샷을 남기고 있다. 허은선 인턴기자

“19년만에 처음으로 투표해서 너무 설레고 좋아요.”

3일 오전 8시 30분쯤 경기 구리시 구리시청 투표소를 찾은 인도 출신 이주민 여성 로슬린이 한국에서 첫 투표를 했다.

투표를 마친 그의 얼굴에는 웃음이 떠나지 않았다. 그는 19년 전 인도에서 국제교수도회’ 활동의 일환으로 한국에 와 이주민들을 돕는 일을 하고 있다.

다만 영주권을 얻은 것은 4년 전이어서 그동안은 선거에 참여할 수 없었다. 한국은 영주권 취득 후 3년 이상이 지난 18세 이상의 영주권자에게 지방선거에서만 선거권을 부여하고 있다. 이에 따라 로슬린은 이날 제9회 전국동시지방선거에서 처음으로 한 표를 행사하게 됐다.

그는 “한국에서 영주권을 받는 것도 쉽지 않은데 받고 나서도 3년이 지나야 투표할 수 있다”고 설명하며 “영주권을 받은 지 4년이 돼 이번 선거에서 투표할 수 있었다”고 말했다. 이어 “첫번째 투표라 많이 설렜다”며 “저도 한국에서 투표에 참여할 수 있다는 것을 실감해 기분이 좋았다”고 들뜬 모습으로 얘기했다.

그는 투표소에서 손등에 찍힌 기표 도장 인증샷을 남기며 생애 첫 한국에서의 투표 순간을 기록했다.

로씨가 기표 도장을 찍은 손등을 들어 보이고 있다. 허은선 인턴기자

로슬린은 “19년 동안 한국에 살았는데 오늘 드디어 투표에 참여해 한국 사회의 구성원이 된 것 같은 느낌이 든다”고 말했다.

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