[6·3 지선] 박형준 부산시장 후보 "우리 지지층 적극 투표하면 승리"

6·3 지방선거 본 투표일인 3일 오전 국민의힘 박형준 부산시장 후보가 한 표를 행사했다.



박 후보는 이날 오전 9시 30분께 배우자와 함께 부산 해운대구 중2동 행정복지센터 2층에 마련된 투표소를 찾아 투표했다.

박형준 부산시장 후보, 배우자와 한 표 행사. 연합뉴스

박 후보는 투표 관련 의견문에서 "오늘 선거는 대한민국이 어떤 나라가 될지, 우리 부산이 어떤 수준의 도시가 될지를 결정하는 매우 중요한 선거"라며 "바쁘시더라도 투표만은 꼭 해주시고, 주변 지인에게도 투표를 꼭 하도록 권해 부산시민의 한 표가 꼭 행사되기를 기원한다"고 말했다.



선거 결과를 어떻게 예측하느냐는 질문엔 "우리 (보수) 지지층이 적극적으로 투표해 주시면 승리할 수 있다고 생각한다"고 덧붙였다.



개혁신당 정이한 부산시장 후보는 이날 오후 주거지 인근 투표소에서 투표할 예정이다.



더불어민주당 전재수 부산시장 후보와 부산 북갑 국회의원 보궐선거에 나선 민주당 하정우, 국민의힘 박민식, 무소속 한동훈 후보는 사전투표 첫날 투표했다.

<연합>

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