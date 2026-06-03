장동혁 "李대통령 '檢에 알아서 재판 취소' 명령…노골적 겁박"

국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장은 3일 이재명 대통령이 검찰에 "잘못하면 사과하고 취소하는 것'이라고 언급한 것과 관련, "이제 특검같이 복잡한 절차도 귀찮으니 검찰에서 알아서 재판 취소하라고 명령한 것"이라고 주장했다.



장 위원장은 이날 국회에서 연 마지막 중앙선대위 회의에서 "이재명 본인의 재판을 없애라는 노골적 겁박으로, 더 이상 국민 눈치 따위 보지 않겠다는 최악의 오만"이라면서 이같이 비판했다.



그는 이 대통령이 전날 국무회의에서 검찰에 "혹시라도 무오류의 함정에 빠지면 안 된다"고 말한 것에 대해서는 "사법 질서를 파괴하고 대한민국을 시스템 오류에 빠뜨린 최악의 트러블 메이커가 이재명 본인 아니냐. 이재명 자체가 대한민국의 오류"라고 말했다.



장 위원장은 "이재명은 대통령 선거 중립 의무를 보란 듯이 걷어차고 전국을 돌아다니며 선거운동을 했다. 투표장에서 기표한 투표지를 들고나와 카메라 앞에서 흔들었다"며 "밤마다 투표 독려를 빙자해서 민주당 찍으라고 선동했다"고 말했다.



그러면서 "하나하나 모두가 탄핵 사유에 해당하는 심각한 불법 행위다. 정부도, 국회도, 사법부도 모두 내 손안에 있으니 누구도 나를 건드리지 못한다는 극단적 오만"이라고 언급했다.



또 "일부 언론이 '정당 기관지' 같다며 재허가, 재승인 불이익 조치까지 거론했다. 시키는 대로 '친명 보도' 하지 않으면 내 손으로 문 닫겠다는 공갈 협박"이라며 "대한민국 헌정사에 이보다 오만한 대통령이 또 있었나. 국민이 견제하고 막아달라"고 호소했다.

<연합>

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