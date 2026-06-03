'152억 건물주' 노홍철 "주식·코인으로 재산 큰 부분 잃어"

방송인 노홍철이 주식과 가상자산 투자로 적지 않은 손실을 봤다고 고백했다.

2일 방송된 SBS '법륜로드 : 스님과 손님'에서는 노홍철을 비롯해 이상윤, 이주빈, 이기택이 법륜스님과 함께 부처의 고행길을 따라가는 특별한 수행 여정을 떠났다.

노홍철. SBS '법륜로드 : 스님과 손님' 캡처

이날 방송에서 노홍철은 법륜스님 앞에서 투자 고민을 꺼냈다.

노홍철은 "주식 투자와 코인 투자를 했는데 적지 않은 금액을 넣었다"며 "그런데 많이 떨어졌다. 재산의 큰 부분을 잃었다고 했다.

그러면서 "스님이라면 이 정도 손실이 났을 때 어떻게 하시겠느냐"고 질문했다. 이에 법륜스님은 "그건 본인이 더 잘 아는 것 아니냐"라고 답했다.

상담이 끝난 뒤 법륜스님은 "홍철씨는 특별한 고민이 없는 것 같다. 이야기하는 것마다 결국 자기 자랑 아니냐"고 농담해 웃음을 안겼다.

그러면서도 "자유분방해 보이지만 제멋대로 사는 사람은 아니다. 나름의 질서와 원칙을 가지고 살아간다"며 "앞으로도 잘 살아갈 것 같다"고 평가했다.

한편 노홍철은 최근 서울 강남구 신사동 소재 건물을 약 152억원에 매입한 사실이 알려지며 화제를 모았다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지