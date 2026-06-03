'신지와 결혼' 문원 "대인기피증 생겨…악플러 중 지인도"

혼성 그룹 '코요태' 신지와 결혼한 가수 문원이 결혼 전 악플과 루머로 대인기피증을 겪었다고 고백했다.

문원은 지난 2일 첫 방송된 MBN 예능 프로그램 '남의 집 귀한 가족'에 신지와 함께 출연해 결혼 비하인드를 밝혔다.

지난해 7월 예기치 못한 결혼설이 보도된 이후 각종 루머에 휩싸였던 문원은 "나를 비롯해 신지와 가족들에게까지 욕을 하니까 마음이 너무 아팠다"고 털어놨다.

"알아보니 루머를 유포하고 악플을 달았던 사람 중 지인도 있었다. 그때 대인기피증이 생겼다"고 토로했다.

옆에서 이를 지켜본 신지는 문원이 밤새 댓글을 읽으며 힘들어했던 일화를 전하면서도 그를 향한 굳건한 신뢰를 드러냈다.

신지는 문원이 교제 전 이혼 사실과 아이가 있다는 점을 솔직하게 털어놓았던 것을 언급하며 "서로 확신이 있었기에 의심할 것도 없었다"고 전했다.

논란 속에서도 방송 출연을 결심한 이유에 대해 신지는 "아직 두려움은 남아있지만, 짜여진 것 없이 우리의 원래 일상생활을 보여주면 된다고 해서 결심했다"고 말했다.

한편 신지와 문원은 3년 열애 끝에 백년가약을 맺었다.

<뉴시스>

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