이영자, 상큼한 '레몬 순두부' 한 컵…"다이어트·탈모 예방 효과"

코미디언 이영자가 자신만의 특별한 순두부 레시피를 공개했다.

이영자는 30일 방송된 MBC TV 예능물 '전지적 참견 시점' 400회에 출연해 색다른 순두부 먹방을 선보였다.

코미디언 이영자가 자신만의 특별한 순두부 레시피를 공개했다. MBCentertainment 유튜브 캡처

이날 방송에서 이영자는 "이 레시피는 유튜브 구독자님이 알려준 건데 아침에 먹어봤더니 너무 좋더라"며 새로운 조리법을 소개해 눈길을 끌었다.

이영자는 순두부를 짠 뒤 레몬 껍질을 곱게 갈아 만든 레몬 제스트와 레몬즙을 더해 후추를 뿌려 마무리했다. 완성된 순두부를 단숨에 들이켠 이영자는 "고소하면서 상큼하면서 후추의 매콤함까지 (느껴진다)"고 감탄했다.

한편 유튜브 '건나물 TV'에 따르면 순두부는 수분 함량이 많고 100g당 약 47㎉로 열량이 낮아 대표적인 다이어트 식품으로 꼽힌다. 특히 100g당 단백질 함량이 약 7g에 달하는 데다, 단백질 체내 흡수율이 90%를 넘을 정도로 높아 적은 양으로도 높은 영양 효율을 낼 수 있다.

또 두부는 암 예방에 도움을 주며 두뇌 활성화와 탈모 예방에도 효과가 있는 것으로 알려져 있다.

<뉴시스>

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