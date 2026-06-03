나만의 속도로… 한강서 경쟁 대신 힐링∼

기록 경쟁 없는 힐링 레이스를 표방하는 ‘쉬엄쉬엄 한강 3종 축제’가 5일부터 7일까지 3일간 뚝섬 및 잠실한강공원 일대에서 개최된다. 완주와 참여의 즐거움에 중점을 둔 시민 참여형 스포츠 축제인 쉬엄쉬엄 한강 3종 축제는 지난해 65만명이 방문하며 입소문을 탔다.



2일 서울시에 따르면 올해 축제는 한강을 무대로 펼쳐지는 메인 행사 ‘3종 경기’와 다채로운 즐길 거리가 가득한 ‘시민 참여형 부대행사’로 나뉘어 진행된다. 5일 뚝섬한강공원 수변무대에서 열리는 개막식에서는 ‘쉬엄쉬엄 시그니처 메달’ 점등 퍼포먼스와 함께 한강 밤하늘을 수놓는 야간 드론 라이트 쇼, 퓨전 국악팀 ‘그라나다’와 공연팀 ‘어쏘티드’의 뮤지컬 갈라쇼가 예정돼 있다.



축제 메인 프로그램인 ‘3종 경기(수영·자전거·달리기)’는 참가자의 체력과 숙련도에 따라 코스를 세분화했다. 평소 스포츠를 즐기는 동호인과 기존 참가자들의 선택 폭을 넓히고자 중급자 코스(22㎞)를 새롭게 도입했다. 참가자는 각 종목 완주 시 개별 메달을 받으며 3개 종목 메달을 모두 결합하면 하나의 원형 메달이 완성된다.



올해는 경기에 참석하지 않더라도 누구나 축제에 참여할 수 있는 체험형 프로그램이 대폭 확충됐다. 한강 위에는 초대형 에어바운스 놀이터인 ‘해치 아일랜드’가 조성된다. 이곳에서는 해치 바운스, 미끄러운 기둥 건너기, 수상 챌린지 바운스, 수상 트램펄린, 한강 로그롤링 등 각종 수상체험 프로그램을 체험할 수 있다.



치맥과 한강 라면 등 K문화를 앞세운 외국인 참여형 미식 프로그램도 눈길을 끈다. 글로벌 관광객이 한강의 대표 문화를 직접 경험하도록 ‘라면 MBTI를 통한 나만의 한강 라면 만들기’ 등 행사가 준비됐으며 발라드 공연과 함께 무알코올 치맥을 즐기는 ‘해치맥’도 펼쳐진다.

자녀를 동반한 가족 방문객을 위해서는 맞춤형 체육 프로그램 ‘아이언루키’와 경찰과 도둑 챌린지의 한강 해치 버전인 ‘해치 어디있치?’, 지정된 거점을 돌며 미션을 수행하는 ‘해치 퍼즐런’이 재미를 더할 전망이다. 이 밖에도 전통문화 체험 ‘쉬엄쉬엄 단오제’, 생활체육 ‘한강 스포츠 챌린지’, 체력을 점검하는 ‘찾아가는 서울체력장’, 풍경 속 쉼터 ‘모닝 옐로우 라운지’, 아침 커피의 여유를 담은 ‘한강 커피레이브’ 등 축제기간 각종 부대행사가 이어진다.



축제기간 매일 오후 5시에는 유명 셀럽과 시민이 함께 호흡하는 ‘함께 운동 클래스’가 릴레이로 진행된다. 5일 배우 최여진(줌바 댄스), 6일 배우 남지현(힐링 요가), 7일 개그우먼 김혜선(트램펄린)이 강사로 나선다. 더불어 태권도 시범 및 체험, 이정용과 함께하는 GX 프로그램, 구석구석 라이브 등 활기 넘치는 문화공연이 펼쳐진다.



시는 지역 상생을 도모하기 위해 행사장 내에 푸드트럭 먹거리존을 3개 권역(자양역 인근, 축구장, 잠실수중보 북단)에 조성하는 동시에 광진구 등 자치구 상인회와 연계하여 축제의 열기가 지역 상권 및 식음료 매장 방문으로 자연스럽게 이어질 수 있도록 적극 지원할 방침이다.



김명주 시 관광체육국장은 “쉬엄쉬엄 한강 3종 축제는 기록 경쟁을 넘어 시민 누구나 자신의 속도에 맞춰 한강에서 스포츠와 휴식을 함께 즐길 수 있도록 마련된 서울시 대표 여름 축제”라며 “해치 아일랜드, 해치맥 등 더욱 풍성해진 프로그램을 준비한 만큼 온몸으로 한강의 매력을 경험하길 바란다”고 말했다.

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