월성본부, '가정의 달 시네마데이' 성료, 문화 만족도 높인다

한국수력원자력 월성원자력본부가 가정의 달을 맞아 지역주민과 함께하는 문화행사를 마련해 호응을 얻었다.

월성원자력본부는 지난달 26일 월성스포츠센터 공연장에서 '2026 지역주민과 함께하는 가정의 달 시네마데이' 행사를 개최했다고 2일 밝혔다.

월성본부 가정의달 시네마데이 포스터. 월성본부 제공

이번 행사는 동경주 지역주민들의 문화 만족도를 높이고 가족과 함께 영화 관람을 즐기며 즐거운 시간을 보낼 수 있도록 돕기 위해 기획했다.

행사에는 동경주 지역주민과 월성본부 직원 가족 등 600여명이 참여해 오후 4시와 7시 두 차례에 걸쳐 영화 '왕과 사는 남자'를 관람했다.

관람객들이 이벤트에 참여해 경품을 받고 있다.

월성본부는 관람객들에게 팝콘과 콜라를 제공했으며, 추억의 뽑기 이벤트를 함께 진행하며 즐거운 시간을 보낼 수 있도록 도왔다.

권원택 월성원자력본부장은 "많은 분들이 행사에 참여해 주셔서 감사드리며 앞으로도 지역 주민들의 문화 만족도를 높이고 상생을 실현하기 위해 힘쓰겠다"고 말했다.

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