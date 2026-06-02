‘세금 추징’ 지창욱 소속사 “고의나 부정한 방법 없었어”

배우 지창욱이 국세청 비정기 세무조사를 통해 거액의 세금을 추징당한 것으로 알려진 가운데, 소속사가 “고의나 부정한 방법은 없었다”고 해명했다.

지창욱 소속사 스프링컴퍼니는 2일 공식 입장을 내고 “이번 일로 많은 분께 심려를 끼쳐 드린 점 깊이 사과드린다”면서도 “고의적인 소득 누락이나 부정한 방법의 탈루는 전혀 없었음을 분명히 말씀드린다”고 밝혔다.

소속사는 최근 진행된 세무조사와 관련해 “배우의 연예 활동 수익이 실질과세 원칙상 개인에게 귀속되는지, 법인에 귀속되는지 여부를 두고 과세 당국과 세법 해석·적용에서 견해 차이가 있음을 확인했다”고 설명했다.

이어 “이 같은 견해 차이가 있었지만, 2008년 데뷔 이후 관련 법령과 절차를 철저히 준수하며 성실한 납세 의무 이행을 최우선 원칙으로 삼아왔다”며 “국세청의 조사 결과를 존중하며, 부과된 추징금은 관련 절차에 따라 지체 없이 납부할 예정”이라고 덧붙였다.

앞서 이날 필드뉴스는 서울지방국세청 조사2국이 지난 3월 지창욱을 상대로 비정기 세무조사를 실시한 뒤 수십억 원대 세금을 추징했다고 보도했다.

◆스프링컴퍼니 입장 전문 안녕하세요. 스프링컴퍼니입니다. 당사 소속 배우 지창욱의 세무조사 관련 보도에 대해 공식 입장을 전달드립니다. 먼저, 이번 일로 인해 많은 분께 심려를 끼쳐드리게 된 점 깊이 사과드립니다. 다만, 고의적인 소득 누락이나 부정한 방법의 탈루 등은 전혀 없었음을 분명히 말씀드립니다. 최근 진행된 세무조사 과정에서 회사는 관련 자료를 투명하게 제출하며 조사에 성실히 임했으나, 배우의 연예 활동에 따른 수익 등이 실질과세원칙상 개인에게 귀속되는지, 법인에 귀속되는지에 관하여 과세 당국과 세법 해석 및 적용에 있어 견해 차이가 있음을 확인하였습니다. 이처럼 견해 차이가 있지만, 2008년 데뷔 이후 어떠한 세무적 문제없이 관련 법령과 절차를 철저히 준수하며 성실한 납세 의무 이행을 최우선 원칙으로 삼아왔기에 이번 국세청의 조사 결과를 존중하며, 부과된 추징금은 관련 절차에 따라 지체 없이 납부할 예정입니다. 향후 유사한 일이 발생하지 않도록 세무 및 회계 관리체계를 더욱 면밀히 점검하고, 앞으로도 법과 원칙을 준수하며 납세 의무를 성실히 이행하겠습니다.

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