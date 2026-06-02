‘연안 수온 15도 돌파’ 6월 바다낚시 골든타임…광어·갑오징어 쏟아지는 전국 포인트 종합

사진은 구글 인공지능(AI) 제미나이가 기사를 분석해 생성한 가상 이미지

바닷물 온도가 해양 생물들의 활성도를 가르는 분기점인 ‘마의 15도’를 넘어서며 전국 연안이 낚시객들로 들썩이고 있다. 6월은 쥐노래미, 우럭(조피볼락), 광어, 갑오징어 등 다양한 인기 어종이 연안으로 몰려들어 활발히 움직이는 시기로 초보자도 마릿수 조황이 가능하다고 전해졌다.

2일 국립수산과학원 해양환경 모니터링에 따르면 6월 연안 수온은 △동해 연안 14.5℃~18.4℃ △남해 연안 16.5℃~21.2℃ △서해 연안 13.8℃~21.3℃ △제주 연안 18.1℃~19.5℃ 정도로 알려졌다.

수온이 15℃를 넘어서면 대부분의 어종이 적극적으로 먹이 활동을 시작해 낚시 조황이 급격히 좋아진다.

특히 6월은 쥐노래미가 산란 후 왕성하게 영양을 보충하는 시기이자, 갑오징어가 산란을 위해 연안으로 대거 진입하는 때라 낚시 입문자도 쉽게 손맛을 볼 수 있는 최적기로 꼽힌다.

최근 기후 변화의 영향으로 한반도 연안의 수온 상승 시기가 평년보다 다소 앞당겨지는 추세다. 이에 따라 난류성 어종의 북상 속도가 빨라지고 있어, 출조 전 어류 생태 변화와 실시간 수온 데이터를 교차 검증하는 것이 성공적인 조황을 위한 필수 전략이 되었다.

최근에는 MZ세대를 중심으로 확산 중인 친환경 낚시 트렌드에 발맞춰, 무분별한 조과에 집착하기보다는 대상어의 지속가능성을 고려한 ‘캐치 앤 릴리즈(Catch and Release)’ 문화를 실천하는 것이 장기적인 해양 생태계 보존은 물론 낚시 산업 발전에도 유리하다.

◆ 6월 주요 타깃 어종…쥐노래미·우럭·광어·갑오징어

이달 바다 낚시에서 가장 주목해야 할 어종은 크게 4가지다.

먼저 쥐노래미는 서해와 남해의 갯바위, 방파제 주변에서 잘 잡힌다. 산란 후 영양 보충을 위해 닥치는 대로 먹이를 탐하므로 루어와 민장대 채비 모두 유효하다.

우럭(조피볼락)은 동해와 서해 전역에 서식하며 암초 지대를 선호한다. 주간 선상 낚시뿐만 아니라 방파제 야간 낚시에서도 훌륭한 조황을 기대할 수 있다.

광어(넙치)는 남해와 서해의 모래, 자갈 바닥 지형을 노려야 한다. 배를 타고 나가는 선상 낚시에서 지깅이나 메탈 지그를 이용하는 것이 가장 효과적이다.

갑오징어는 6월이 산란기여서 연안 가까이 바짝 붙는다. 에기 루어 낚시를 활용하면 마릿수 조황이 가능하다.

다만 국립수산과학원은 산란기 갑오징어를 연안에서 집중적으로 어획할 경우 급격한 자원 감소로 이어질 수 있다고 경고한다.

크기가 작은 어린 개체나 알을 밴 개체는 자율적으로 방류하는 미덕이 필요하다.

◆ 전국 바다별 낚시 명당…서해·남해·동해 추천 포인트

해양수산부와 낚시 전문 단체가 추천하는 6월 지역별 포인트는 다음과 같다.

서해권의 대표 명당은 충남 태안 안면도 일대다. 이곳에서는 우럭과 쥐노래미가 주로 올라온다.

전북 군산 선유도 방파제에서는 우럭과 노래미를, 인천 영흥도에서는 광어와 우럭을 노려볼 만하다.

남해권에서는 경남 통영 욕지도가 1순위로 꼽힌다. 다양한 어종이 서식해 복합적인 조황을 올릴 수 있다.

전남 여수 금오도는 감성돔과 쥐노래미, 제주 서귀포 섶섬 일대는 참돔과 자리돔 낚시로 유명하다.

동해권은 강원 속초와 양양 방파제에서 우럭과 야간 볼락 낚시가 성행하며, 경북 울진과 포항 방파제에서는 도다리, 광어 낚시가 쏠쏠한 재미를 준다.

갯바위 낚시에 나설 때는 해양경찰청의 안전 수칙을 반드시 지켜야 한다. 구명조끼 착용은 법적 의무이며, 파도가 1.5m 이상 치거나 기상 특보가 발효된 날에는 절대 진입해서는 안 된다.

◆ 물때 확인과 금어기 준수…2000만원 벌금 폭탄 ‘주의’

성공적인 낚시를 위해서는 물때 파악이 필수다. 조류 흐름이 활발해지는 중썰물에서 초밀물 사이, 특히 사리 전후 3일이 가장 낚시하기 좋은 때다.

물때표는 국립수산과학원 조석예보 사이트에서 전국 해역별로 무료 조회할 수 있다. 당일 만조와 간조 시각을 미리 확인해 안전하게 입출수 계획을 세워야 한다.

어종별 금어기도 꼼꼼히 챙겨야 한다. 해양수산부 고시에 따르면 2026년 기준 주요 금어기로 묶였던 감성돔은 5월 31일부로 해제되었으나, 참돔과 전복 등은 해역별로 규정이 달라 출조 전 확인이 필수다.

해양수산부는 “금어기를 어기고 불법 포획할 경우 수산자원관리법에 따라 최대 2년 이하의 징역 또는 2000만원 이하의 벌금에 처해질 수 있다”고 엄중히 경고하고 있다.

한편 국립수산과학원은 실시간 수온 정보를 어업정보시스템에서 제공하고 있으며, 낚시 전 해당 해역 수온과 조류 정보를 미리 확인하는 것이 조황 예측에 도움 된다.

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