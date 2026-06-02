한강버스 5월 탑승객 9만1000명… 한 달 새 1만5000명↑ [오늘, 특별시]

나들이 계절인 5월 한강버스 탑승객이 월 9만명을 넘어 정식 운항을 시작한 이래 역대 최다를 기록한 것으로 나타났다.

서울시는 5월 한강버스의 탑승객이 9만1126명으로 집계돼 종전의 월간 최다 기록인 올해 4월의 7만6488명보다 1만5000명가량 증가했다고 1일 밝혔다. 시는 “높은 이용 만족도와 긍정적인 이용 경험이 확산하면서 시민들의 새로운 이동 수단이자 여가 콘텐츠로 인기를 끌고 있다”고 설명했다.

한강버스를 탄 시민들이 서강대교 아래를 지나고 있다. 뉴스1

월 탑승객은 전 구간 운항을 재개한 올해 3월 6만2491명에서 매달 늘었다. 일평균 탑승객도 3월 2016명에서 4월 2550명, 5월 2940명으로 증가했다. 일간 최다 탑승객을 기록한 날은 5월1일 5584명이다. 누적 탑승객은 33만명이다.

한강버스는 지난해 9월18일 운영을 시작했다가 그해 11월 바닥 걸림 사고로 마곡∼여의도 구간만 부분 운항했다. 이후 안전 조치를 마치고 올해 3월 전 구간 운항이 재개됐다.

시가 올해 4월 6∼13일 탑승객 3115명을 대상으로 실시한 설문 결과 응답자의 약 96%가 한강버스 이용에 만족한다고 답했다. 지인에게 추천하겠다는 답변이 94%, 재이용 의사가 있다는 답은 89%를 기록했다.

시는 이달 첫째 주 서울국제정원박람회가 열리고 있는 서울숲에서 선착장을 운영할 계획이다. 이를 위해 운영사와 함께 운항 훈련을 실시하고 있다.

박진영 서울시 미래한강본부장은 “한강버스는 시민들의 높은 관심과 호응 속에 새로운 수상 교통수단으로 빠르게 정착하고 있다”며 “앞으로도 안전하고 편리한 서비스 제공과 운항 노선 확대 등 서비스 품질을 지속해서 높여 시민들이 더욱 자주 찾는 한강의 대표 이동 수단으로 발전시키겠다”고 말했다.

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