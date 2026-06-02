정청래, 서울 청계광장서 유세 피날레…한병도, 전북서 총력전

더불어민주당은 6·3 지방선거 공식 선거운동 마지막 날인 2일 격전지에서 '한 표' 확보를 위한 막판 총력전을 벌였다.



당내 투톱인 정청래 총괄 상임선거대책위원장과 한병도 공동 상임선대위원장은 선거를 하루 앞둔 이날 강원·수도권과 전북을 나눠서 민심을 공략했다.

더불어민주당 정청래 총괄 상임선거대책위원장.

특히 정 위원장은 지선 최대 승부처인 서울에서, 한 위원장은 격전지가 된 텃밭 전북에서 유세 마침표를 찍는다. 두 곳 모두 패배 시 당에 상당한 타격이 예상되는 '전략적 요충지'다.



우선 정 위원장은 이날 강원도 중에서도 보수세가 비교적 강한 기초단체를 찾아 후보들을 '핀셋' 지원한다.



그는 정오께 강원도 정선에서 최승준 정선군수 후보의 유세를 지원하고, 전통시장인 정선 아리랑 시장을 방문해 지역 유권자들을 만난다.



이어 강원도 영월에서 우상호 강원지사 후보, 박선규 영월군수 후보와 함께 유세전을 전개한다.



그 뒤 경기도 용인도 방문해 추미애 경기지사 후보와 현근택 용인시장 후보의 유세를 돕는다.



정 위원장은 지선 선거운동 마지막 일정으로는 서울 청계광장을 찾는다. 대한민국 수도이자 이번 지선 핵심 승부처인 서울의 중심부에서 유세를 마무리하는 것이다.



그는 이곳에서 이재명 정부와 호흡을 맞춰 서울을 발전시킬 사람이 자당의 정원오 서울시장 후보라고 강조하는 한편 국민의힘 오세훈 후보의 '실패한 시정'을 심판해달라는 메시지를 앞세워 지지를 당부할 것으로 보인다.



이에 앞서 정 위원장은 국회에서 대국민 기자회견을 통해서도 유권자들에게 한 표를 호소할 예정이다.



한병도 공동 상임선거대책위원장은 이날 전북에 올인, 이원택 전북지사 후보와 온종일 동행하며 집중 유세전에 나선다.



이날 오전 익산 노인종합복지관 방문을 시작으로 현대자동차 전주공장, 완주 전북혁신도시, 국립한국농수산대학교 일대를 돌며 이 후보에 대한 지지를 호소할 예정이다.



이날 저녁에는 전주 시내 중심가에 있는 풍남문 광장에서 이 후보, 조지훈 전주시장 후보와 합동 유세전을 펴며 선거운동을 마무리한다.



한 위원장은 이날 오전 원내대책회의에서 "당·정·청(민주당·정부·청와대)은 경제 회복의 결실이 국민 모두에게 골고루 돌아갈 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "여러분의 한 표로 이재명 정부의 성공을 완성해달라"고 호소했다.



이어 "민주당은 오늘 24시까지 끝까지 낮은 자세와 겸손한 태도로 선거에 임하겠다"고 강조했다.



한 위원장은 공식 선거운동이 시작된 지난 달 21일을 시작으로 전북을 잇따라 찾으며 힘을 쏟아부었다.



민주당 텃밭인 이곳에서 막판까지 이 후보와 무소속 김관영 후보의 박빙세가 이어지자 다급히 총력전에 나선 모습이다.



특히 이곳 선거가 '대리비 지급' 논란에 휩싸인 김 후보를 제명한 '정청래 지도부'에 대한 신임 투표 성격을 지니게 되면서 당으로서도 물러설 수 없는 싸움이 됐다는 분석이다.



같은 이유로 정 대표는 공식 선거운동 기간 전북 지역에 한 차례만 방문했다. 이는 정 대표의 방문이 오히려 표심을 자극할 수 있다는 판단에 따른 것으로 풀이된다.

<연합>

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