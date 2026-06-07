생블루베리는 왜 100g씩 팔까?… 한 팩에 담긴 ‘권장 섭취량’ [FOOD+]

마트 과일 코너를 돌다 보면 생블루베리는 100~150g 안팎의 소포장 형태로 판매하는 것을 볼 수 있다. 성인 기준 하루 적정 섭취량과 쉽게 무를 수 있는 특성 등이 반영된 결과다.

미국 농무부(USDA) 기준 블루베리 1회 제공량은 약 148g(1컵)이다. 국내에서 판매되는 생블루베리 한 팩의 용량이 대부분 100~150g 수준인 점을 감안하면 성인이 하루 동안 섭취하기 적당한 분량에 맞춰 포장된 셈이다. 구글 제미나이 생성 이미지

◆ 하루치 건강 담았다…생블루베리 포장 공식

5일 식품업계에 따르면 생블루베리는 100~150g 안팎의 소포장 제품으로 유통된다. 냉동 블루베리가 대용량 제품 형태로 판매되는 것과 확연한 차이를 보이는데, 이는 소비자의 일반적인 섭취 기준을 고려한 결과로 볼 수 있다. 미국 농무부(USDA) 기준 블루베리 1회 제공량은 약 148g(1컵)이다. 국내에서 판매되는 생블루베리 한 팩도 100~150g 수준으로, 성인이 하루 동안 섭취하기 적당한 분량이다.

생블루베리의 특성도 소포장 판매가 자리 잡은 배경으로 꼽힌다. 블루베리는 수분 함량이 높고 다른 과일에 비해 쉽게 무르는 데다 신선도가 빠르게 떨어지는 편이다. 때문에 개봉 후 짧은 기간 내 소비할 수 있는 소용량 제품에 대한 선호가 높다. 여기에 1~2인 가구 증가로 소량 구매 수요가 확대되면서 100~150g 안팎의 소포장 판매 방식이 업계 전반에 보편화됐다는 분석이다.

◆ 요거트볼·스무디·샐러드까지…활용도 높아

항산화 성분이 풍부해 대표 ‘슈퍼푸드’로 꼽히는 블루베리는 생과로 즐기는 것은 물론 다양한 요리에 활용이 가능하다. 건강한 식생활을 추구하는 웰빙 트렌드가 지속되면서 블루베리의 활용법도 다양해지고 있다.

가장 대표적인 메뉴는 블루베리 요거트볼이다. 플레인 요거트에 블루베리와 그래놀라, 견과류를 곁들인 메뉴로 아침 식사 대용이나 간식으로 활용하기 좋다. 별도의 조리 과정이 필요 없이 단백질과 식이섬유, 비타민 등을 함께 섭취할 수 있어 ‘간편 건강식’으로 꼽힌다. 여기에 꿀과 치아시드, 코코넛칩 등을 추가해 맛과 영양을 강화한 레시피도 인기를 얻고 있다.

블루베리와 바나나, 우유 또는 두유에 단백질 파우더를 함께 넣어 갈아 마시는 방식으로 운동 후 부족해진 단백질을 보충하고 근육 손실을 줄이는 데 도움을 주는 건강식으로 인기가 높다. 클립아트코리아 제공

운동 후 마시는 스무디에도 블루베리가 빠지지 않는 경우가 많다. 블루베리와 바나나, 우유 또는 두유에 단백질 파우더를 함께 넣어 갈아 마시는 방식으로 운동 후 부족해진 단백질을 보충하고 근육 손실을 줄이는 데 도움을 줄 수 있어 운동 애호가들 사이에서 인기가 높다. 여기에 여기에 오트밀과 치아시드, 견과류 등을 추가하면 탄수화물과 단백질, 식이섬유를 한 번에 섭취할 수 있다.

블루베리와 바나나, 우유 또는 두유에 단백질 파우더를 함께 넣어 갈아 마시는 스무디는 운동 애호가들 사이에서 인기가 높다. 클립아트코리아 제공

실제로 SNS와 유튜브에서는 ‘고단백 블루베리 스무디’, ‘다이어트 블루베리 스무디’, ‘운동 후 스무디 레시피’ 등 콘텐츠가 꾸준히 관심을 받고 있다. 재료 준비가 간단하고 조리 시간이 짧은 데다 개인 취향에 따라 다양한 재료를 추가할 수 있다는 점도 인기 요인으로 꼽힌다.

샐러드 재료로로 활용도가 높다. 블루베리 특유의 새콤달콤한 맛은 채소와 치즈, 견과류 등 다양한 식재료와 잘 어우러져 샐러드의 풍미를 한층 높여준다.

블루베리 특유의 새콤달콤한 맛은 채소와 치즈, 견과류 등 다양한 식재료와 잘 어우러져 샐러드의 풍미를 한층 높여준다. 클립아트코리아 제공

로메인이나 루콜라, 어린잎채소 등과 함께 곁들이면 상큼한 맛을 더할 수 있으며, 리코타치즈와 페타치즈, 모차렐라치즈 등과 조합하면 과일의 달콤함과 치즈의 짭짤하고 고소한 풍미가 균형을 이루며 깊은 맛을 낸다. 아몬드와 호두, 피칸 등 견과류를 추가하면 바삭한 식감이 더해져 별다른 조리 없이도 카페 스타일 샐러드를 손쉽게 완성할 수 있다.

◆ 작지만 꽉 찾 영양…안토시아닌·비타민C 풍부

작고 동그란 열매 속에 다양한 영양소를 담고 있는 블루베리는 대표적인 슈퍼푸드로 꼽힌다. 대표적으로 강력한 항산화 성분인 안토시아닌이 풍부하다. 블루베리의 짙은 보랏빛을 만드는 안토시아닌은 활성산소로 인한 세포 손상을 줄이는 데 도움을 주는 것으로 알려져 있다. 이 때문에 노화 예방과 혈관 건강 관리에 도움이 되는 식품으로 주목받고 있다.

비타민C와 식이섬유도 풍부하다. 비타민C는 면역 기능 유지와 피부 건강에 도움을 주는 영양소로, 블루베리는 주로 생과로 섭취하는 경우가 많아 영양소 손실을 최소화할 수 있다는 장점이 있다. 식이섬유 역시 풍부해 장 건강을 돕고 포만감을 높여주기 때문에 건강식이나 다이어트 식단에 자주 활용된다.

블루베리에는 칼륨도 함유돼 있어 체내 나트륨 배출과 혈압 관리에 도움을 줄 수 있다. 특히 블루베리의 대표 성분인 안토시아닌은 눈 건강과 항산화 작용에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 알려져 있어 꾸준히 찾는 소비자들이 많다.

다만 전문가들은 특정 질환의 예방이나 치료 목적보다는 균형 잡힌 식단의 일부로 꾸준히 섭취하는 것이 바람직하다고 조언한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지